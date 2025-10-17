Відео
Відео

Білі гриби біля дому — ознака родючого ґрунту чи небезпека

Білі гриби біля дому — ознака родючого ґрунту чи небезпека

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:36
Оновлено: 15:24
Чому ростуть білі гриби у дворі - коли хвилюватися і що робити
Гриби у саду. Фото: Pinterest

Білі гриби у дворі можуть бути як корисними "помічниками", так і ознакою надлишку вологи або поганого дренажу. Не поспішайте їх знищувати — спершу варто розібратися, які саме гриби ростуть.

Новини.LIVE розповідає, у яких випадках гриби варто залишити, а коли — прибрати.

Читайте також:

Користь грибів для газону

Більшість грибів з’являється восени, коли опадає листя й підвищується вологість. Вони виконують важливу природну функцію — переробляють органічні рештки і збагачують ґрунт.
Корисні види грибів:

  • Сапротрофні — живляться відмерлими рослинами, покращують структуру ґрунту.
  • Мікоризні — утворюють симбіоз із деревами, зміцнюють корені й підвищують стійкість до шкідників.

Такі гриби підтримують баланс екосистеми й навіть служать їжею для равликів та комах.

Коли варто насторожитися

Не всі білі гриби безпечні. Якщо у дворі часто бувають діти чи домашні тварини, краще не ризикувати.
Зверніть увагу:

  • деякі гриби, наприклад токсичний гриб-парасолька, можуть спричиняти отруєння;
  • "відьмині кільця" утворюють щільний шар грибниці, який заважає траві дихати — газон починає жовтіти.

Як безпечно позбутися грибів

  • Видаляйте їх поблизу доріжок та ігрових зон.
  • Після прибирання перевірте дренаж і аерацію ґрунту — надлишок вологи провокує появу грибів.
  • Не заливайте газон, особливо восени, коли вологи й так достатньо.

Білі гриби у дворі не завжди шкідливі — часто це показник родючого ґрунту. Але якщо їх надто багато або є діти й тварини, краще очистити ділянку для безпеки.

поради сад небезпека будинок гриби газон
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
