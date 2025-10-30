Відео
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 16:03
Як позбутися опеньків під деревами - ефективні способи очистити сад від грибів
Опеньки у лісі. Фото: Google

Поява опеньків під деревами — сигнал небезпеки, а не привід для збору грибів. Такі "апетитні паразити" поширюють білу гниль, руйнують коріння та можуть заразити весь сад. Щоб не втратити дерева, діяти потрібно швидко.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати небезпечну грибницю та в п’ять простих кроків повністю очистити сад від опеньків.

Читайте також:

Чому опеньки небезпечні

Опеньки викликають білу кореневу гниль, яка руйнує підземну частину дерева. Вражені рослини швидко сохнуть, а грибниця залишається активною в землі кілька років. Вона може переходити з одного дерева на інше, навіть через інструменти або полив.

Як позбутися опеньків — 5 кроків

  1. Зніміть верхній шар ґрунту (5-10 см) у радіусі 50 см навколо дерева.
  2. Приберіть мульчу та грибницю, розпушіть землю на 5 см.
  3. Обробіть ділянку "Фітоспорином" — 10 мл на 10 л води, двічі з інтервалом у 2 тижні.
  4. Видаліть уражене коріння і змастіть свіжі зрізи садовою пастою.
  5. Посійте сидерати — фацелію або гірчицю, щоб знезаразити та зміцнити ґрунт.

Як запобігти появі грибів

  • Не залишайте в саду старих пеньків — вони зберігають грибницю.
  • Регулярно розпушуйте ґрунт, щоб уникнути надлишку вологи.
  • Обприскуйте дерева біопрепаратами навесні та восени для профілактики.
  • Не поливайте занадто часто — сирість створює сприятливі умови для спор.

Після очищення ділянки не використовуйте уражену землю для інших культур. Навесні обробіть стовбури вапняним розчином — це допоможе запобігти повторному зараженню грибницею.








Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
