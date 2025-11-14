Чому тріскається кора на фруктових деревах і як зупинити проблему - поради садівникам

Кора, що потріскалася на дереві. Фото: Freepik

Поздовжні тріщини на корі — небезпечний сигнал, який часто виникає через надлишок добрив і занадто швидкий ріст стовбура. Якщо вчасно не втрутитися, дерево може загинути.

Новини.LIVE розповідає, що робити при розтріскуванні кори та яка дія є критично важливою для порятунку саджанця.

Чому тріскається кора

Надмірна підгодівля, особливо азотними добривами, викликає прискорений ріст молодих дерев. Стовбур товщає швидше, ніж наростає кора — через це вона лопається. Проблема може виникнути навіть через удобрені квіти у пристовбурному колі: рослина отримує надто багато азоту, і кора не витримує напруги.

Критично важлива дія

Перше, що треба зробити — вирізати всю мертву та відшаровану кору гострим ножем. Це відкриває доступ до здорової тканини та запобігає поширенню інфекцій. Після очищення обробіть тріщини 3% мідним купоросом або бордоською сумішшю. Коли засіб підсохне, закрийте рану садовим варом — він захистить деревину від пересихання та грибків.

Що робити далі

У другій половині літа зменшіть полив молодих дерев.

Повністю виключіть азотні добрива, щоб уповільнити ріст.

Навесні зробіть неглибокі вертикальні надрізи з північного боку — це знімає напруження кори.

Пізно восени побіліть стовбур, щоб уникнути морозобійних тріщин.

Такі прості дії допоможуть дереву загоїти тріщини та безпечно пережити зиму.

