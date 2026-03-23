Главная Дом и огород Три простых способа, как быстро очистить воду из-под крана дома

Три простых способа, как быстро очистить воду из-под крана дома

Дата публикации 23 марта 2026 16:54
Человек набирает воду из-под крана в стакан. Фото: depositphotos.com

Бывают ситуации, когда доступа к питьевой воде нет. В путешествии, на съемной квартире или даже дома во время отключений приходится искать быстрые решения. Есть бытовые лайфхаки, которые будут полезны каждому. Они не требуют сложных приборов или больших затрат.

Новини.LIVE делится проверенными методами, которые помогут вам быстро сделать воду более безопасной для питья.

Как очистить воду из-под крана в домашних условиях

Очистка воды активированным углем

Этот способ очистки подойдет тем, кто хочет быстро получить чистую питьевую воду. На один литр воды возьмите 5-8 таблеток активированного угля, заверните в чистую ткань, марлю или пакетик для заваривания чая и опустите в воду. Уже через 15-20 минут вода будет чистой на вкус и запах, ее можно пить, готовить чай или еду.

Активированный уголь способен:

  • поглощать хлор;
  • поглощать микрочастицы загрязнений и органические соединения;
  • устранять тяжелые металлы;
  • уничтожать неприятные запахи.

Очистка воды серебром

Серебро издавна известно своими обеззараживающими свойствами. Оно помогает уменьшить количество бактерий в воде. Как использовать:

  1. Положите серебряную ложку или украшение без камней в банку с водой.
  2. Оставьте ее минимум на один час, а для лучшего эффекта — на ночь.

Такой способ очистки воды подходит, когда у вас есть немного больше времени и хотите дополнительно обеззаразить воду естественным методом.

Талая вода естественная очистка

Этот способ считается одним из самых эффективных. Вода получится более мягкой и приятной на вкус. Налейте воду в пластиковую емкость, оставив немного места, и поставьте в морозильник. Когда она замерзнет примерно наполовину, достаньте емкость и слейте незамерзшую часть — именно там скапливаются соли, тяжелые металлы и нежелательные примеси. Оставшийся лед разморозьте естественным способом.

народные методы действенные лайфхаки очистка воды
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
