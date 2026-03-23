Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Три прості способи, як швидко очистити воду з-під крана вдома

Три прості способи, як швидко очистити воду з-під крана вдома

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 16:54
Три прості способи, як швидко очистити воду з-під крана вдома
Людина набирає воду з-під крана у стакан. Фото: depositphotos.com

Бувають ситуації, коли доступу до питної води немає. У подорожі, на орендованій квартирі чи навіть вдома під час відключень доводиться шукати швидкі рішення. Є побутові лайфхаки, які будуть корисні кожному. Вони не потребують складних приладів або великих витрат.

Новини.LIVE ділиться перевіреними методами, які допоможуть вам швидко зробити воду безпечнішою для пиття.

Як очистити воду з-під крана в домашніх умовах

Очищення води активованим вугіллям

 Цей спосіб очищення підійде тим, хто хоче швидко отримати чисту питну воду. На один літр води візьміть 5-8 таблеток активованого вугілля, загорніть у чисту тканину, марлю або пакетик для заварювання чаю і опустіть у воду. Уже через 15-20 хвилин вода буде чистою на смак і запах, її можна пити, готувати чай або їжу.

Активоване вугілля здатне:

  • поглинати хлор;
  • поглинати мікрочастинки забруднень та органічні сполуки;
  • усувати важкі метали;
  • знищувати неприємні запахи.

Очищення води сріблом

Срібло здавна відоме своїми знезаражувальними властивостями. Воно допомагає зменшити кількість бактерій у воді. Як використовувати:

  1. Покладіть срібну ложку або прикрасу без каміння у банку з водою.
  2. Залиште її щонайменше на одну годину, а для кращого ефекту — на ніч.

Такий спосіб очищення води підходить, коли ви маєте трохи більше часу і хочете додатково знезаразити воду природним методом.

Тала вода — природне очищення

Цей спосіб вважається одним із найефективніших. Вода вийде більш м'якою та приємною на смак. Налийте воду у пластикову ємність, залишивши трохи місця, і поставте в морозильник. Коли вона замерзне приблизно наполовину, дістаньте ємність і злийте незамерзлу частину — саме там накопичуються солі, важкі метали та небажані домішки. Лід, що залишився, розморозьте природним способом.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації