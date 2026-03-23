Три прості способи, як швидко очистити воду з-під крана вдома

Людина набирає воду з-під крана у стакан.

Бувають ситуації, коли доступу до питної води немає. У подорожі, на орендованій квартирі чи навіть вдома під час відключень доводиться шукати швидкі рішення. Є побутові лайфхаки, які будуть корисні кожному. Вони не потребують складних приладів або великих витрат.

Як очистити воду з-під крана в домашніх умовах

Очищення води активованим вугіллям

Цей спосіб очищення підійде тим, хто хоче швидко отримати чисту питну воду. На один літр води візьміть 5-8 таблеток активованого вугілля, загорніть у чисту тканину, марлю або пакетик для заварювання чаю і опустіть у воду. Уже через 15-20 хвилин вода буде чистою на смак і запах, її можна пити, готувати чай або їжу.

Активоване вугілля здатне:

поглинати хлор;

поглинати мікрочастинки забруднень та органічні сполуки;

усувати важкі метали;

знищувати неприємні запахи.

Очищення води сріблом

Срібло здавна відоме своїми знезаражувальними властивостями. Воно допомагає зменшити кількість бактерій у воді. Як використовувати:

Покладіть срібну ложку або прикрасу без каміння у банку з водою. Залиште її щонайменше на одну годину, а для кращого ефекту — на ніч.

Такий спосіб очищення води підходить, коли ви маєте трохи більше часу і хочете додатково знезаразити воду природним методом.

Тала вода — природне очищення

Цей спосіб вважається одним із найефективніших. Вода вийде більш м'якою та приємною на смак. Налийте воду у пластикову ємність, залишивши трохи місця, і поставте в морозильник. Коли вона замерзне приблизно наполовину, дістаньте ємність і злийте незамерзлу частину — саме там накопичуються солі, важкі метали та небажані домішки. Лід, що залишився, розморозьте природним способом.

