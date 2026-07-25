Что делать с лилиями после цветения: когда обрезать цветы и как не навредить луковицам

Уход за лилиями после цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если ваши лилии в саду уже отцвели, они по-прежнему нуждаются во внимании. Ведь правильный уход за цветами в этот период обеспечит вам пышное цветение в следующем сезоне. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы не навредить растениям.

Новини.LIVE со ссылкой на Longfield Gardens рассказывает, как правильно ухаживать за лилиями после цветения, чтобы луковицы хорошо перезимовали и в следующем году снова порадовали роскошными цветами.

Уход за лилиями после цветения: какую ошибку допускают чаще всего

После того как лилии отцвели, многие сразу срезают всю надземную часть растения. Это главная ошибка. Лилия относится к луковичным растениям, а это значит, что после завершения цветения она продолжает накапливать питательные вещества. Зелёные стебли и листья еще несколько недель активно работают, обеспечивая фотосинтез. Все полезные вещества постепенно переходят в луковицу, которая благодаря этому успешно переживает зиму и формирует будущие цветочные почки.

Что нужно обрезать сразу после цветения

Сразу после того, как цветок отцвел, удаляют только сам цветок или семенную коробочку, если вы не планируете собирать семена. Это позволяет растению не тратить силы на созревание семян, а направить всю энергию на развитие луковицы.

Когда обрезать стебли и листья

Полностью обрезать лилии можно только тогда, когда надземная часть сама начнёт отмирать. Обычно это происходит в конце лета или в начале осени. К этому моменту листья желтеют, стебель постепенно высыхает, а все питательные вещества уже переходят в луковицу. Лучше всего срезать сухие стебли почти вровень с землей. Не стоит оставлять длинные "пеньки". Внутри стебля лилии есть полость, через которую дождевая вода может попадать прямо в луковицу, повышая риск её загнивания.

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Также не нужно силой выкручивать стебель. Если он легко отделяется — его можно убрать. Если держится крепко, лучше воспользоваться секатором, чтобы не повредить луковицу.

Какое есть исключение

Есть ситуация, когда правило об ожидании естественного пожелтения не работает. Если во второй половине лета листья покрываются коричневыми, рыжими или черными пятнами, это может свидетельствовать о развитии грибковых заболеваний, в частности ботритиса или ржавчины. В таком случае зараженные листья и стебли лучше удалить раньше, чтобы инфекция не проникла в луковицу.

Чем подкормить лилии после цветения

После завершения цветения лилиям нужны фосфор и калий. Они помогают укрепить луковицу и подготовить ее к зимовке. Если вы предпочитаете органический уход, можно использовать хорошо перепревший компост в качестве тонкого слоя мульчи. Еще один удобный вариант — осенние гранулированные удобрения пролонгированного действия. Их достаточно внести один раз в конце лета, после чего питательные вещества будут постепенно поступать к растению.

Нужно ли продолжать полив

После цветения лилии еще некоторое время нуждаются во влаге. Если стоит жаркая и сухая погода, растения следует периодически поливать, не допуская полного пересыхания почвы. В то же время застой воды очень опасен для луковиц, поэтому почва должна хорошо пропускать влагу. Когда листья начинают желтеть и растение переходит в состояние покоя, потребность в поливах постепенно исчезает.

Нужно ли выкапывать луковицы

Большинство современных садовых лилий хорошо зимуют в открытом грунте и не требуют ежегодной выкопки. Пересаживают или делят их обычно только тогда, когда кусты слишком разрастаются, цветение ослабевает или этого требуют особенности сорта.

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