Що робити з ліліями після цвітіння: коли обрізати квіти і як не нашкодити цибулинам

Догляд за ліліями після цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо ваші лілії у саду вже відцвіли, вони все ще потребують уваги. Адже правильний догляд за квітами у цей період забезпечить вас пишним цвітінням наступного сезону. Є кілька правил, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити рослинам.

Новини.LIVE з посиланням на Longfield Gardens розповідає, як правильно доглядати за ліліями після цвітіння, щоб цибулини добре перезимували й наступного року знову порадували розкішними квітами.

Догляд за ліліями після цвітіння: яку помилку допускають найчастіше

Після того як лілії відцвіли, багато хто одразу зрізає всю надземну частину рослини. Це головна помилка. Лілія належить до цибулинних рослин, а це означає, що після завершення цвітіння вона продовжує накопичувати поживні речовини. Зелені стебла й листя ще кілька тижнів активно працюють, забезпечуючи фотосинтез. Усі корисні речовини поступово переходять у цибулину, яка завдяки цьому успішно переживає зиму та формує майбутні квіткові бруньки.

Що потрібно обрізати одразу після цвітіння

Одразу після того, як квітка зів'яла, видаляють лише саму квітку або насіннєву коробочку, якщо ви не плануєте збирати насіння. Це дозволяє рослині не витрачати сили на дозрівання насіння, а спрямувати всю енергію на розвиток цибулини.

Коли обрізати стебла та листя

Повністю обрізати лілії можна лише тоді, коли надземна частина сама почне відмирати. Зазвичай це відбувається наприкінці літа або на початку осені. До цього моменту листя жовтіє, стебло поступово висихає, а всі поживні речовини вже переходять у цибулину. Найкраще зрізати сухі стебла майже врівень із землею. Не варто залишати довгі "пеньки". Усередині стебла лілії є порожнина, через яку дощова вода може потрапляти прямо до цибулини, підвищуючи ризик її загнивання.

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Також не потрібно силоміць викручувати стебло. Якщо воно легко відділяється — його можна прибрати. Якщо тримається міцно, краще скористатися секатором, щоб не пошкодити цибулину.

Який є виняток

Є ситуація, коли правило про очікування природного пожовтіння не працює. Якщо в другій половині літа листя покривається коричневими, рудими або чорними плямами, це може свідчити про розвиток грибкових захворювань, зокрема ботритісу чи іржі. У такому випадку заражене листя й стебла краще видалити раніше, щоб інфекція не проникла до цибулини.

Чим підживити лілії після цвітіння

Після завершення цвітіння ліліям потрібні фосфор і калій. Вони допомагають зміцнити цибулину та підготувати її до зимівлі. Якщо віддаєте перевагу органічному догляду, можна використати добре перепрілий компост як тонкий шар мульчі. Ще один зручний варіант — осінні гранульовані добрива пролонгованої дії. Їх достатньо внести один раз наприкінці літа, після чого поживні речовини поступово надходитимуть до рослини.

Чи потрібно продовжувати полив

Після цвітіння лілії ще деякий час потребують вологи. Якщо стоїть спекотна та суха погода, рослини варто періодично поливати, не допускаючи повного пересихання ґрунту. Водночас застій води дуже небезпечний для цибулин, тому ґрунт повинен добре пропускати вологу. Коли листя починає жовтіти й рослина переходить у стан спокою, потреба в поливах поступово зникає.

Чи потрібно викопувати цибулини

Більшість сучасних садових лілій добре зимують у відкритому ґрунті й не потребують щорічного викопування. Пересаджують або ділять їх зазвичай лише тоді, коли кущі надто розростаються, цвітіння слабшає або цього потребують особливості сорту.

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