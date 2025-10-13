Видео
Видео

Три лучших сорта сладкого перца 2025 года — плоды гиганты

Три лучших сорта сладкого перца 2025 года — плоды гиганты

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 03:01
Лучшие сорта сладкого перца 2025 года - Подарок Молдовы, Богатырь и Арчи: описание, урожайность, преимущества
Урожай перца в корзине. Фото: Alamy

В 2025 году три сорта сладкого перца стали настоящей сенсацией среди садоводов и даже удивили аграриев. Они сочетают большие, сочные плоды, выносливость и стабильную урожайность даже в сложных условиях.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта перца стали фаворитами этого года и почему именно они покорили аграриев.

Читайте также:

"Подарок Молдовы"

Классический сорт, который в этом году показал исключительную урожайность.

  • Куст среднерослый, густо покрытый листьями.
  • Плоды крупные, конусовидные, с толстыми стенками.
  • В биологической спелости — насыщенно-красные.
  • Не боится фузариоза, сохраняет форму при транспортировке.

"Богатырь"

Название полностью соответствует характеру сорта.

  • Мощное растение с крупными, выровненными плодами.
  • Мякоть сочная, насыщенная витамином С.
  • Хорошо растет и в теплице, и в открытом грунте.
  • Устойчив к болезням, сохраняет урожайность даже в жару.

"Арчи"

Новинка сезона, которая удивила морозостойкостью.

  • Ранний сорт с компактными кустами.
  • Плоды кубовидные, массивные, с толстыми стенками.
  • Хорошо хранятся и не теряют товарного вида.
  • Подходят для небольших участков и теплиц.

Эти три сорта доказали, что современная селекция сочетает красоту, вкус и выносливость. Если ищете перец с крупными плодами и стабильным урожаем — "Подарок Молдовы", "Богатырь" и "Арчи" станут лучшим выбором в 2025 году.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
