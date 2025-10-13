Лучшие сорта сладкого перца 2025 года - Подарок Молдовы, Богатырь и Арчи: описание, урожайность, преимущества

Урожай перца в корзине. Фото: Alamy

В 2025 году три сорта сладкого перца стали настоящей сенсацией среди садоводов и даже удивили аграриев. Они сочетают большие, сочные плоды, выносливость и стабильную урожайность даже в сложных условиях.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта перца стали фаворитами этого года и почему именно они покорили аграриев.

"Подарок Молдовы"

Классический сорт, который в этом году показал исключительную урожайность.

Куст среднерослый, густо покрытый листьями.

Плоды крупные, конусовидные, с толстыми стенками.

В биологической спелости — насыщенно-красные.

Не боится фузариоза, сохраняет форму при транспортировке.

"Богатырь"

Название полностью соответствует характеру сорта.

Мощное растение с крупными, выровненными плодами.

Мякоть сочная, насыщенная витамином С.

Хорошо растет и в теплице, и в открытом грунте.

Устойчив к болезням, сохраняет урожайность даже в жару.

"Арчи"

Новинка сезона, которая удивила морозостойкостью.

Ранний сорт с компактными кустами.

Плоды кубовидные, массивные, с толстыми стенками.

Хорошо хранятся и не теряют товарного вида.

Подходят для небольших участков и теплиц.

Эти три сорта доказали, что современная селекция сочетает красоту, вкус и выносливость. Если ищете перец с крупными плодами и стабильным урожаем — "Подарок Молдовы", "Богатырь" и "Арчи" станут лучшим выбором в 2025 году.

