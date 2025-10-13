Лучшие сорта сладкого перца 2025 года - Подарок Молдовы, Богатырь и Арчи: описание, урожайность, преимущества

Три лучших сорта сладкого перца 2025 года — плоды гиганты
В 2025 году три сорта сладкого перца стали настоящей сенсацией среди садоводов и даже удивили аграриев. Они сочетают большие, сочные плоды, выносливость и стабильную урожайность даже в сложных условиях.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта перца стали фаворитами этого года и почему именно они покорили аграриев.
"Подарок Молдовы"
Классический сорт, который в этом году показал исключительную урожайность.
- Куст среднерослый, густо покрытый листьями.
- Плоды крупные, конусовидные, с толстыми стенками.
- В биологической спелости — насыщенно-красные.
- Не боится фузариоза, сохраняет форму при транспортировке.
"Богатырь"
Название полностью соответствует характеру сорта.
- Мощное растение с крупными, выровненными плодами.
- Мякоть сочная, насыщенная витамином С.
- Хорошо растет и в теплице, и в открытом грунте.
- Устойчив к болезням, сохраняет урожайность даже в жару.
"Арчи"
Новинка сезона, которая удивила морозостойкостью.
- Ранний сорт с компактными кустами.
- Плоды кубовидные, массивные, с толстыми стенками.
- Хорошо хранятся и не теряют товарного вида.
- Подходят для небольших участков и теплиц.
Эти три сорта доказали, что современная селекция сочетает красоту, вкус и выносливость. Если ищете перец с крупными плодами и стабильным урожаем — "Подарок Молдовы", "Богатырь" и "Арчи" станут лучшим выбором в 2025 году.
