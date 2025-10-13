Найкращі сорти солодкого перцю 2025 року - Подарунок Молдови, Богатир і Арчі: опис, врожайність, переваги

Три найкращі сорти солодкого перцю 2025 року — плоди гіганти
У 2025 році три сорти солодкого перцю стали справжньою сенсацією серед садівників і навіть здивували аграріїв. Вони поєднують великі, соковиті плоди, витривалість і стабільну врожайність навіть у складних умовах.
Новини.LIVE розповідає, які сорти перцю стали фаворитами цього року й чому саме вони підкорили аграріїв.
"Подарунок Молдови"
Класичний сорт, який цього року показав виняткову врожайність.
- Кущ середньорослий, густо вкритий листям.
- Плоди великі, конусоподібні, з товстими стінками.
- У біологічній стиглості — насичено-червоні.
- Не боїться фузаріозу, зберігає форму при транспортуванні.
"Богатир"
Назва повністю відповідає характеру сорту.
- Потужна рослина з великими, вирівняними плодами.
- М’якоть соковита, насичена вітаміном С.
- Добре росте і у теплиці, і на відкритому ґрунті.
- Стійкий до хвороб, зберігає врожайність навіть у спеку.
"Арчі"
Новинка сезону, яка здивувала морозостійкістю.
- Ранній сорт із компактними кущами.
- Плоди кубовидні, масивні, з товстими стінками.
- Добре зберігаються й не втрачають товарного вигляду.
- Підходять для невеликих ділянок і теплиць.
Ці три сорти довели, що сучасна селекція поєднує красу, смак і витривалість. Якщо шукаєте перець із великими плодами та стабільним урожаєм — "Подарунок Молдови", "Богатир" і "Арчі" стануть найкращим вибором у 2025 році.
