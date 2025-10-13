Найкращі сорти солодкого перцю 2025 року - Подарунок Молдови, Богатир і Арчі: опис, врожайність, переваги

Урожай перцю у кошику. Фото: Alamy

У 2025 році три сорти солодкого перцю стали справжньою сенсацією серед садівників і навіть здивували аграріїв. Вони поєднують великі, соковиті плоди, витривалість і стабільну врожайність навіть у складних умовах.

Новини.LIVE розповідає, які сорти перцю стали фаворитами цього року й чому саме вони підкорили аграріїв.

"Подарунок Молдови"

Класичний сорт, який цього року показав виняткову врожайність.

Кущ середньорослий, густо вкритий листям.

Плоди великі, конусоподібні, з товстими стінками.

У біологічній стиглості — насичено-червоні.

Не боїться фузаріозу, зберігає форму при транспортуванні.

"Богатир"

Назва повністю відповідає характеру сорту.

Потужна рослина з великими, вирівняними плодами.

М’якоть соковита, насичена вітаміном С.

Добре росте і у теплиці, і на відкритому ґрунті.

Стійкий до хвороб, зберігає врожайність навіть у спеку.

"Арчі"

Новинка сезону, яка здивувала морозостійкістю.

Ранній сорт із компактними кущами.

Плоди кубовидні, масивні, з товстими стінками.

Добре зберігаються й не втрачають товарного вигляду.

Підходять для невеликих ділянок і теплиць.

Ці три сорти довели, що сучасна селекція поєднує красу, смак і витривалість. Якщо шукаєте перець із великими плодами та стабільним урожаєм — "Подарунок Молдови", "Богатир" і "Арчі" стануть найкращим вибором у 2025 році.

