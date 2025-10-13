Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три найкращі сорти солодкого перцю 2025 року — плоди гіганти

Три найкращі сорти солодкого перцю 2025 року — плоди гіганти

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 03:01
Найкращі сорти солодкого перцю 2025 року - Подарунок Молдови, Богатир і Арчі: опис, врожайність, переваги
Урожай перцю у кошику. Фото: Alamy

У 2025 році три сорти солодкого перцю стали справжньою сенсацією серед садівників і навіть здивували аграріїв. Вони поєднують великі, соковиті плоди, витривалість і стабільну врожайність навіть у складних умовах.

Новини.LIVE розповідає, які сорти перцю стали фаворитами цього року й чому саме вони підкорили аграріїв.

Реклама
Читайте також:

"Подарунок Молдови"

Класичний сорт, який цього року показав виняткову врожайність.

  • Кущ середньорослий, густо вкритий листям.
  • Плоди великі, конусоподібні, з товстими стінками.
  • У біологічній стиглості — насичено-червоні.
  • Не боїться фузаріозу, зберігає форму при транспортуванні.

"Богатир"

Назва повністю відповідає характеру сорту.

  • Потужна рослина з великими, вирівняними плодами.
  • М’якоть соковита, насичена вітаміном С.
  • Добре росте і у теплиці, і на відкритому ґрунті.
  • Стійкий до хвороб, зберігає врожайність навіть у спеку.

"Арчі"

Новинка сезону, яка здивувала морозостійкістю.

  • Ранній сорт із компактними кущами.
  • Плоди кубовидні, масивні, з товстими стінками.
  • Добре зберігаються й не втрачають товарного вигляду.
  • Підходять для невеликих ділянок і теплиць.

Ці три сорти довели, що сучасна селекція поєднує красу, смак і витривалість. Якщо шукаєте перець із великими плодами та стабільним урожаєм — "Подарунок Молдови", "Богатир" і "Арчі" стануть найкращим вибором у 2025 році.

Ми вже писали про те, що робити з порічками після збору ягід.

Раніше пояснювали те, простий спосіб позбутися мишей у погребі та будинку назавжди.

Детальніше розповідали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.

врожай город перець сорт солодкий перець
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації