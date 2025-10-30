Видео
Дата публикации 30 октября 2025 01:12
обновлено: 15:23
Садовый дизайн 2026 года - что в моде и как обновить свой двор и дачу
Посадка цветов в саду осенью. Фото: iStockphoto

Сад в 2026 году становится местом гармонии и отдыха, где сочетаются стиль, природа и комфорт. Мода на садоводство становится более осознанной — вместо сложных ландшафтов выбирают естественность, экологичность и простоту ухода.

Новини.LIVE собрали главные тренды садового дизайна 2026 года, которые помогут создать современный, уютный и вдохновенный двор.

Читайте также:

Контейнерное садоводство

Тренд, который не сдает позиций. Сады в горшках — идеальное решение для балконов, террас и небольших участков. Используйте различные формы и материалы — глиняные, металлические или деревянные вазоны. Сочетайте лаванду, кампсис, жасмин или декоративные травы — они добавляют объема, цвета и аромата даже на маленьком пространстве.

Съедобный сад

Домашние "сады-гурме" стали символом осознанной жизни. В 2026 году популярность приобретают киви, инжир, ежевика, карликовые персики и голубика. Такие растения не только полезны, но и декоративны — их высаживают рядом с цветами, создавая яркие и ароматные композиции.

Укрощенные луга

Сочетание дикой природы и структурированного дизайна. Садоводы комбинируют местные травы со злаками — ковылем, мискантусом, шалфеем или эхинацеей. Это создает естественное движение и привлекает бабочек и пчел.

Романтические сады

Розы, гортензии, лаванда, светильники на солнечных батареях и легкие занавеси на беседке — все для ощущения домашнего Прованса. Такой сад создает атмосферу спокойствия и любви, где хочется проводить вечера с чашкой чая.

мода тренды советы Дизайн сад дом дача
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
