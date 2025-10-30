Садовий дизайн 2026 року - що в моді та як оновити свій двір і дачу

Посадка квітів у саду восени. Фото: iStockphoto

Сад у 2026 році стає місцем гармонії та відпочинку, де поєднуються стиль, природа й комфорт. Мода на садівництво стає більш усвідомленою — замість складних ландшафтів обирають природність, екологічність і простоту догляду.

Новини.LIVE зібрали головні тренди садового дизайну 2026 року, які допоможуть створити сучасний, затишний і натхненний двір.

Реклама

Читайте також:

Контейнерне садівництво

Тренд, що не здає позицій. Сади в горщиках — ідеальне рішення для балконів, терас і невеликих ділянок. Використовуйте різні форми і матеріали — глиняні, металеві чи дерев’яні вазони. Поєднуйте лаванду, кампсис, жасмин або декоративні трави — вони додають об’єму, кольору й аромату навіть на маленькому просторі.

Їстівний сад

Домашні "сади-гурме" стали символом усвідомленого життя. 2026 року популярності набувають ківі, інжир, ожина, карликові персики та лохина. Такі рослини не лише корисні, а й декоративні — їх висаджують поруч із квітами, створюючи яскраві й ароматні композиції.

Приборкані луки

Поєднання дикої природи й структурованого дизайну. Садівники комбінують місцеві трави зі злаками — ковилою, міскантусом, шавлією чи ехінацеєю. Це створює природний рух і приваблює метеликів та бджіл.

Романтичні сади

Троянди, гортензії, лаванда, світильники на сонячних батареях і легкі завіси на альтанці — усе для відчуття домашнього Провансу. Такий сад створює атмосферу спокою й любові, де хочеться проводити вечори з чашкою чаю.

Ми вже писали про те, чим замінити побілку восени та як створити для плодових дерев надійний захист.

Раніше пояснювали те, коли осіннє перекопування дійсно корисне, а коли краще залишити землю відпочивати.

Детальніше розповідали про те, коли саме потрібно припинити полив дерев, щоб запобігти гниттю.