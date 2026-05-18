Траурная красавица из лесных чащ: в Украине зацвел редкий цветок

Дата публикации 18 мая 2026 08:12
В лесах Украины заметили редкий цветок с почти черными лепестками: фото
Цветок Герани темно-бурой. Фото: uk.wikipedia.org

Леса в Украине снова удивляют природными сокровищами — среди густых зарослей заметили редкий цветок с почти черными лепестками. Его называют траурной красавицей, и он действительно имеет необычный, почти мистический вид.

Об уникальном растении рассказали на странице "Лісовиця" в Facebook. Узнавайте, что это за цветок и где его можно встретить в Украине.

Какой редкий цветок заметили в лесах Украины

Речь идет о Герани темно-бурой. В Европе ее часто называют траурной геранью из-за необычного темного оттенка. Лепестки будто созданы из темно-фиолетового бархата. Особую красоту подчеркивает более светлая сердцевина с длинными тычинками. Цветоносы, чашелистики и стебли покрыты мягкими волосками, что придает растению особый природный шарм. Если рассмотреть вблизи, цветок напоминает старинное драгоценное украшение.

Период цветения Герани темно-бурой длится с мая по июнь. Увидеть такой цветок в дикой природе — настоящая удача, которая еще раз напоминает, сколько удивительных тайн скрывают украинские леса.

 

Квітка рослини Журавець темний
Цветок Герани темно-бурой. Фото: facebook.com/Lisovytsia

Чем удивляет это почти черное растение

Несмотря на свое мрачное название, Герань темно-бурая вовсе не символизирует грусть. И главная ценность этого цветка вовсе не в декоративности. Он является важным источником нектара для лесных пчел и шмелей. Для опылителей это настоящая весенняя находка, которая помогает поддерживать естественный баланс экосистемы.

Где растет Герань темно-бурая в Украине

Шансы встретить уникальный цветок значительно возрастают, если вы гуляете лесами Правобережья, Карпат или западной Лесостепи. А вот в других регионах растение встречается значительно реже. На территории Киевской, Житомирской и Ровенской областей оно внесено в перечни видов, находящихся под угрозой исчезновения. Ищите Журавлик темный в затененных и влажных местах, в светлых широколиственных и смешанных лесах, на опушках или среди кустарников.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
