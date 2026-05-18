У лісах України помітили рідкісну квітку з майже чорними пелюстками: фото

Ліси в Україні знову дивують природними скарбами — серед густих хащів помітили рідкісну квітку з майже чорними пелюстками. Її називають жалобною красунею, і вона справді має незвичайний, майже містичний вигляд.

Яку рідкісну квітку помітили у лісах України

Йдеться про Журавець темний. У Європі його часто називають жалобним журавцем через незвичний темний відтінок. Пелюстки ніби створені з темно-фіолотевого оксамиту. Особливу красу підкреслює світліша серцевина з довгими тичинками. Квітконоси, чашолистки та стебла вкриті м'якими волосками, що додає рослині особливого природного шарму. Якщо роздивитися зблизька, квітка нагадує старовинну коштовну прикрасу.

Період цвітіння Журавцю темного триває з травня до червня. Побачити таку квітку в дикій природі — справжня удача, яка ще раз нагадує, скільки дивовижних таємниць приховують українські ліси.

Чим дивує ця майже чорна рослина

Попри свою похмуру назву, Журавець темний зовсім не символізує смуток. І головна цінність цієї квітки зовсім не в декоративності. Вона є важливим джерелом нектару для лісових бджіл і джмелів. Для запилювачів це справжня весняна знахідка, яка допомагає підтримувати природний баланс екосистеми.

Де росте Журавець темний в Україні

Шанси натрапити на унікальну квітку значно зростають, якщо ви гуляєте лісами Правобережжя, Карпат або ж західного Лісостепу. А от в інших регіонах рослина зустрічається значно рідше. На території Київської, Житомирської та Рівненської областей вона внесена до переліків видів, які перебувають під загрозою зникнення. Шукайте Журавець темний у затінених та вологих місцях, у світлих широколистяних і мішаних лісах, на узліссях або серед чагарників.

