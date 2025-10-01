Рідкісні рослини з Червоної книги - унікальна знахідка екологів на Кіровоградщині

Ковила волосиста на пагорбі біля Срібного озера. Фото: Київський еколого-культурний центр

Поблизу Срібного озера на Кіровоградщині виявили степову балку з ковилою волосистою та іншими рідкісними рослинами з Червоної книги України. Екологи пропонують створити тут заповідну зону.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

Реклама

Читайте також:

Рідкісні рослини Червоної книги

Під час експедиції екологи знайшли унікальну ділянку з ковилою волосистою — рідкісною степовою травою. У балці також росте астрагал шерстистоквітковий, який відомий як лікарська рослина з потужними властивостями. Обидва види занесені до Червоної книги України й потребують охорони.

Чому степи необхідно зберігати

Степова рослинність виконує кілька ключових функцій для довкілля:

накопичує вуглець і стабілізує клімат;

захищає землю від ерозії та виснаження;

утримує вологу й допомагає формувати чорноземи;

підтримує природний баланс водойм та запобігає їх цвітінню.

Що буде далі

Екологи вже звернулися до Пантаївської селищної ради з пропозицією створити заповідну територію. Це дозволить зберегти природну балку з унікальною флорою та передати її у спадок майбутнім поколінням.

Ми пояснювали те, де можна побачити і який вигляд має найяскравіший птах України.

Також розповідали про те, що рідкісний червонокнижний гриб уперше помітили в Карпатах.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні помітили рідкісного вогняного птаха з Червоної книги.