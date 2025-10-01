Рідкісні рослини з Червоної книги - унікальна знахідка екологів на Кіровоградщині

Рідкісні рослини з Червоної книги знайшли на Кіровоградщині
Поблизу Срібного озера на Кіровоградщині виявили степову балку з ковилою волосистою та іншими рідкісними рослинами з Червоної книги України. Екологи пропонують створити тут заповідну зону.
Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.
Рідкісні рослини Червоної книги
Під час експедиції екологи знайшли унікальну ділянку з ковилою волосистою — рідкісною степовою травою. У балці також росте астрагал шерстистоквітковий, який відомий як лікарська рослина з потужними властивостями. Обидва види занесені до Червоної книги України й потребують охорони.
Чому степи необхідно зберігати
Степова рослинність виконує кілька ключових функцій для довкілля:
- накопичує вуглець і стабілізує клімат;
- захищає землю від ерозії та виснаження;
- утримує вологу й допомагає формувати чорноземи;
- підтримує природний баланс водойм та запобігає їх цвітінню.
Що буде далі
Екологи вже звернулися до Пантаївської селищної ради з пропозицією створити заповідну територію. Це дозволить зберегти природну балку з унікальною флорою та передати її у спадок майбутнім поколінням.
