Головна Дім та город Рідкісні рослини з Червоної книги знайшли на Кіровоградщині

Рідкісні рослини з Червоної книги знайшли на Кіровоградщині

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:58
Рідкісні рослини з Червоної книги - унікальна знахідка екологів на Кіровоградщині
Ковила волосиста на пагорбі біля Срібного озера. Фото: Київський еколого-культурний центр

Поблизу Срібного озера на Кіровоградщині виявили степову балку з ковилою волосистою та іншими рідкісними рослинами з Червоної книги України. Екологи пропонують створити тут заповідну зону.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

Читайте також:

Рідкісні рослини Червоної книги

Під час експедиції екологи знайшли унікальну ділянку з ковилою волосистою — рідкісною степовою травою. У балці також росте астрагал шерстистоквітковий, який відомий як лікарська рослина з потужними властивостями. Обидва види занесені до Червоної книги України й потребують охорони.

Чому степи необхідно зберігати

Степова рослинність виконує кілька ключових функцій для довкілля:

  • накопичує вуглець і стабілізує клімат;
  • захищає землю від ерозії та виснаження;
  • утримує вологу й допомагає формувати чорноземи;
  • підтримує природний баланс водойм та запобігає їх цвітінню.

Що буде далі

Екологи вже звернулися до Пантаївської селищної ради з пропозицією створити заповідну територію. Це дозволить зберегти природну балку з унікальною флорою та передати її у спадок майбутнім поколінням.

Ми пояснювали те, де можна побачити і який вигляд має найяскравіший птах України

Також розповідали про те, що рідкісний червонокнижний гриб уперше помітили в Карпатах.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні помітили рідкісного вогняного птаха з Червоної книги.

природа рослини Кіровоградська область заповідник Червона книга
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
