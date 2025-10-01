Видео
Главная Дом и огород Редкие растения из Красной книги нашли на Кировоградщине

Редкие растения из Красной книги нашли на Кировоградщине

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 18:58
Редкие растения из Красной книги - уникальная находка экологов на Кировоградщине
Ковыль волосистый на холме возле Серебряного озера. Фото: Киевский эколого-культурный центр

Вблизи Серебряного озера на Кировоградщине обнаружили степную балку с ковылем волосистым и другими редкими растениями из Красной книги Украины. Экологи предлагают создать здесь заповедную зону.

Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре.

Читайте также:

Редкие растения Красной книги

Во время экспедиции экологи нашли уникальный участок с ковылем волосистым — редкой степной травой. В балке также растет астрагал шерстистоцветковый, который известен как лекарственное растение с мощными свойствами. Оба вида занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране.

Почему степи необходимо сохранять

Степная растительность выполняет несколько ключевых функций для окружающей среды:

  • накапливает углерод и стабилизирует климат;
  • защищает землю от эрозии и истощения;
  • удерживает влагу и помогает формировать черноземы;
  • поддерживает естественный баланс водоемов и предотвращает их цветение.

Что будет дальше

Экологи уже обратились в Пантаевский поселковый совет с предложением создать заповедную территорию. Это позволит сохранить природную балку с уникальной флорой и передать ее в наследство будущим поколениям.

Мы объясняли то, где можно увидеть и как выглядит самая яркая птица Украины.

Также рассказывали о том, что редкий краснокнижный гриб впервые заметили в Карпатах.

Ранее сообщалось о том, что в Украине заметили редкую огненную птицу из Красной книги.

природа растения Кировоградская область заповедник Красная книга
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
