Редкие растения из Красной книги - уникальная находка экологов на Кировоградщине

Редкие растения из Красной книги нашли на Кировоградщине
Вблизи Серебряного озера на Кировоградщине обнаружили степную балку с ковылем волосистым и другими редкими растениями из Красной книги Украины. Экологи предлагают создать здесь заповедную зону.
Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре.
Редкие растения Красной книги
Во время экспедиции экологи нашли уникальный участок с ковылем волосистым — редкой степной травой. В балке также растет астрагал шерстистоцветковый, который известен как лекарственное растение с мощными свойствами. Оба вида занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в охране.
Почему степи необходимо сохранять
Степная растительность выполняет несколько ключевых функций для окружающей среды:
- накапливает углерод и стабилизирует климат;
- защищает землю от эрозии и истощения;
- удерживает влагу и помогает формировать черноземы;
- поддерживает естественный баланс водоемов и предотвращает их цветение.
Что будет дальше
Экологи уже обратились в Пантаевский поселковый совет с предложением создать заповедную территорию. Это позволит сохранить природную балку с уникальной флорой и передать ее в наследство будущим поколениям.
