У Кривому Розі помітили небезпечну червонокнижну квітку: фото

Квітка горицвіт з Червоної книги. Фото: facebook.com/igor.ancuk.230442

Цієї весни у Кривому Розі під приціл фотоапарату потрапив справжній скарб природи — там помітили унікальну червонокнижну квітку. Яскраві жовті суцвіття, що миттєво привертають увагу. Але водночас за цією красою приховується небезпека.

Новини.LIVE розповідає, що це за квітка та чим вона особлива. Дивовижними фотографіями на своїй сторінці у Facebook поділився криворізький фотограф Ігор Янчук.

Яку рідкісну квітку помітили у Кривому Розі та чим вона особлива

Мова йде про горицвіт волзький (Adonis wolgensis). Це рідкісна рослина з родини жовтецевих. Вона занесена до Червоної книги України та є частиною унікальної екосистеми, що з кожним роком стає все вразливішою. Горицвіту присвоїли статус "неоцінений", що означає заборону на її збір та продаж.

У природі її легко впізнати за великими яскраво-жовтими квітами, які нагадують маленькі сонця серед сухої трави. Вона цвіте ранньою весною, коли більшість рослин ще тільки прокидаються. Особливість горицвіту — його короткий період цвітіння. Квітка з'являється лише на кілька тижнів, після чого зникає до наступного року.

Українську назву "горицвіт" ця рослина отримала за яскравий колір своїх квіток, схожий на полум'я. Рослину також називають:

Читайте також:

адонісом весняним;

горицвітом жовтим;

жовтоцвітом весняним;

заячим маком;

купавником;

польовим кропом;

стародубкою;

чорногіркою;

сосенкою;

терличем.

Чому горицвіт небезпечний

Попри привабливий вигляд, ця рослина є отруйною. Усі її частини містять сильнодіючі речовини — серцеві глікозиди. Особливо квітка небезпечна для дітей і домашніх тварин.

Але люди навчилися її використовувати у лікувальних цілях. Сучасна медицина застосовує екстракти горицвіту для лікування серцевих захворювань, нервових розладів і набряків.

Де росте горицвіт волзький

Ця червонокнижна квітка полюбляє степові схили, узлісся та відкриті сонячні ділянки. Найчастіше її можна зустріти у південних і центральних регіонах України, але навіть там вона трапляється дедалі рідше.

Подивіться фото, який вигляд має ця унікальна рослина, помічена у Кривому Розі:

