В Кривом Роге заметили опасный краснокнижный цветок: фото

В Кривом Роге заметили опасный краснокнижный цветок: фото

Дата публикации 26 марта 2026 07:42
Цветок горицвет из Красной книги. Фото: facebook.com/igor.ancuk.230442

Этой весной в Кривом Роге под прицел фотоаппарата попало настоящее сокровище природы — там заметили уникальный краснокнижный цветок. Яркие желтые соцветия, мгновенно привлекающие внимание. Но в то же время за этой красотой скрывается опасность.

Новини.LIVE рассказывает, что это за цветок и чем он особенный. Удивительными фотографиями на своей странице в Facebook поделился криворожский фотограф Игорь Янчук.

Какой редкий цветок заметили в Кривом Роге и чем он особенный

Речь идет о горицвете волжском (Adonis wolgensis). Это редкое растение из семейства лютиковых. Оно занесено в Красную книгу Украины и является частью уникальной экосистемы, которая с каждым годом становится все более уязвимой. Горицвету присвоили статус "неоцененный", что означает запрет на его сбор и продажу.

В природе ее легко узнать по большим ярко-желтыми цветами, которые напоминают маленькие солнца среди сухой травы. Она цветет ранней весной, когда большинство растений еще только просыпаются. Особенность адониса — его короткий период цветения. Цветок появляется лишь на несколько недель, после чего исчезает до следующего года.

Украинское название "горицвет" это растение получило за яркий цвет своих цветков, похожий на пламя. Растение также называют:

Читайте также:
  • адонис весенний;
  • горицвет желтый;
  • желтоцвет весенний;
  • заячий мак;
  • купавник;
  • полевой укроп;
  • стародубка;
  • черногорка;
  • сосенка;
  • терновник.

Почему горицвет опасен

Несмотря на привлекательный вид, это растение является ядовитым. Все его части содержат сильнодействующие вещества — сердечные гликозиды. Особенно цветок опасен для детей и домашних животных.

Но люди научились его использовать в лечебных целях. Современная медицина применяет экстракты адониса для лечения сердечных заболеваний, нервных расстройств и отеков.

Где растет адонис волжский

Этот краснокнижный цветок любит степные склоны, опушки и открытые солнечные участки. Чаще всего его можно встретить в южных и центральных регионах Украины, но даже там он встречается все реже.

Посмотрите фото, как выглядит это уникальное растение, замеченное в Кривом Роге:

Цветок горицвет из Красной книги. Фото: facebook.com/igor.ancuk.230442
Цветок горицвет из Красной книги. Фото: facebook.com/igor.ancuk.230442

Также узнавайте интересное о других растениях из Красной книги Украины

Какие редкие растения ранее видели на Кировоградщине.

Что известно о грибе-баране и чем он особенный.

Что известно о лесной орхидее, которая растет в природном заповеднике "Медоборы" на Тернопольщине.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
