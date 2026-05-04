Яка рідкісна квітка все частіше з'являється у долині Дунаю і чому це добрий знак

Квітка Tulipa hungarica. Фото: Rareş Românu/Facebook

На південному заході Румунії біля Дунаю відбувається справжнє природне диво, яке вже привернуло увагу науковців і мандрівників, — одна з найрідкісніших квіток на планеті знову почала активно рости і поширюватися регіоном.

Новини.LIVE з посиланням на Descopera.ro розповідає, що це за квітка, чим вона особлива та чому її поява — добрий знак.

Появу рідкісної квітки помітили в районі природного парку "Залізні ворота", що знаходиться в Румунії. Мова йде про дунайський тюльпан (Tulipa hungarica). Цю рослину вважають символом дикої природи цього регіону. Вона вирізняється яскравим жовтим кольором, який контрастує зі скелями.

"Якщо ви потрапите на південний захід Румунії, в повіти Караш-Северін або Мехедінці, шукайте жовту перлину скель. Національний парк "Залізні ворота" приховує одну з найрідкісніших квіток на планеті: дунайський тюльпан", — зазначили представники національного управління лісів Romsilva.

Дунайський тюльпан відкрили ще у 1884 році. Сьогодні вона вважається одною з найрідкісніших квіток Європи та світу. Вона росте переважно на скелястих схилах і майже не зустрічається в інших місцях.

Довгий час цей "дикий тюльпан" залишався під загрозою зникнення через зміну клімату, втручання людини та знищення природного середовища. Але останні спостереження показують: кількість дунайського тюльпана поступово зростає. За оцінками фахівців, сьогодні у долині Дунаю вже налічується близько 10 тисяч екземплярів цієї рослини.

Її повернення — не просто гарна новина, а важливий сигнал про відновлення екосистеми, що природа здатна "ожити" навіть після тривалого занепаду. Це ще й нагадування для людей: збереження рідкісних рослин має велике значення. Фахівці закликають не зривати квіти. Якщо вам пощастить побачити дунайський тюльпан, краще просто насолодитися його красою.

