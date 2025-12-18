Квітка смерті на Одещині - як виглядає і чим небезпечна

Квітуча жимолість татарська. Фото: iStockphoto

У південній частині Одещини взимку розквітла жимолость татарська — декоративний, але отруйний чагарник, який зазвичай цвіте лише навесні. Біологи пояснюють, що це наслідок кліматичних змін.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Чому жимолость розцвіла взимку

У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили незвичне зимове цвітіння жимолості татарської. Біологи пояснюють це теплими умовами та кліматичними змінами, які збивають природний цикл рослин. Фахівці зазначають, що подібні збої можуть траплятися частіше, адже погодні коливання впливають на фази росту багатьох видів.

Як виглядає жимолость татарська

Цей чагарник виростає до 2-2,5 метрів, має округло-довгасте листя та яскраві парні квітки рожево-червоних відтінків. У природі жимолость цвіте у травні–червні, а плоди дозрівають лише влітку.

Характерні ознаки:

квітки — рожево-червоні, парні.

висота рослини — до 2,5 м.

листя сизо-зеленого кольору.

плоди — жовто-оранжеві або червоні.

Чому рослина небезпечна

Жимолость татарська належить до отруйних рослин. Плоди містять токсичні речовини, небезпечні для людей, особливо дітей — зафіксовані випадки отруєнь після вживання ягід. Навіть невелика кількість цих плодів може спричинити нудоту, запаморочення та подразнення шлунково-кишкового тракту, тому їх категорично не можна куштувати.

Ягоди неїстівні та отруйні.

Токсичність зберігається навіть у висушених плодах.

Використовувати можна лише кору — у народній медицині для відварів.

Чим корисна жимолость і де її застосовують

Попри токсичність, кора чагарника має антибактеріальні властивості. Відвари застосовують для обробки ран, як допоміжний засіб при деяких захворюваннях щитоподібної залози та у вигляді примочок.

