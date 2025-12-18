Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город На Одещині розквітла небезпечна "квітка смерті" — рідкісне явище

На Одещині розквітла небезпечна "квітка смерті" — рідкісне явище

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:36
Квітка смерті на Одещині - як виглядає і чим небезпечна
Квітуча жимолість татарська. Фото: iStockphoto

У південній частині Одещини взимку розквітла жимолость татарська — декоративний, але отруйний чагарник, який зазвичай цвіте лише навесні. Біологи пояснюють, що це наслідок кліматичних змін.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Реклама
Читайте також:

Чому жимолость розцвіла взимку

У нацпарку "Тузлівські лимани" помітили незвичне зимове цвітіння жимолості татарської. Біологи пояснюють це теплими умовами та кліматичними змінами, які збивають природний цикл рослин. Фахівці зазначають, що подібні збої можуть траплятися частіше, адже погодні коливання впливають на фази росту багатьох видів.

Як виглядає жимолость татарська

Цей чагарник виростає до 2-2,5 метрів, має округло-довгасте листя та яскраві парні квітки рожево-червоних відтінків. У природі жимолость цвіте у травні–червні, а плоди дозрівають лише влітку.

Характерні ознаки:

  • квітки — рожево-червоні, парні.
  • висота рослини — до 2,5 м.
  • листя сизо-зеленого кольору.
  • плоди — жовто-оранжеві або червоні.

Чому рослина небезпечна

Жимолость татарська належить до отруйних рослин. Плоди містять токсичні речовини, небезпечні для людей, особливо дітей — зафіксовані випадки отруєнь після вживання ягід. Навіть невелика кількість цих плодів може спричинити нудоту, запаморочення та подразнення шлунково-кишкового тракту, тому їх категорично не можна куштувати.

  • Ягоди неїстівні та отруйні.
  • Токсичність зберігається навіть у висушених плодах.
  • Використовувати можна лише кору — у народній медицині для відварів.

Чим корисна жимолость і де її застосовують

Попри токсичність, кора чагарника має антибактеріальні властивості. Відвари застосовують для обробки ран, як допоміжний засіб при деяких захворюваннях щитоподібної залози та у вигляді примочок.

Ми вже писали про те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

рослини зима грудень небезпека жимолость
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації