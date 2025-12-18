Цветок смерти в Одесской области - как выглядит и чем опасен

Цветущая жимолость татарская. Фото: iStockphoto

В южной части Одесской области зимой расцвела жимолость татарская — декоративный, но ядовитый кустарник, который обычно цветет только весной. Биологи объясняют, что это следствие климатических изменений.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Почему жимолость расцвела зимой

В нацпарке "Тузловские лиманы" заметили необычное зимнее цветение жимолости татарской. Биологи объясняют это теплыми условиями и климатическими изменениями, которые сбивают естественный цикл растений. Специалисты отмечают, что подобные сбои могут случаться чаще, ведь погодные колебания влияют на фазы роста многих видов.

Как выглядит жимолость татарская

Этот кустарник вырастает до 2-2,5 метров, имеет округло-продолговатые листья и яркие парные цветки розово-красных оттенков. В природе жимолость цветет в мае-июне, а плоды созревают только летом.

Характерные признаки:

цветки — розово-красные, парные.

высота растения — до 2,5 м.

листья — сизо-зеленого цвета.

плоды — желто-оранжевые или красные.

Почему растение опасно

Жимолость татарская относится к ядовитым растениям. Плоды содержат токсичные вещества, опасные для людей, особенно детей — зафиксированы случаи отравлений после употребления ягод. Даже небольшое количество этих плодов может вызвать тошноту, головокружение и раздражение желудочно-кишечного тракта, поэтому их категорически нельзя пробовать.

Ягоды несъедобны и ядовиты.

Токсичность сохраняется даже в высушенных плодах.

Использовать можно только кору — в народной медицине для отваров.

Чем полезна жимолость и где ее применяют

Несмотря на токсичность, кора кустарника обладает антибактериальными свойствами. Отвары применяют для обработки ран, как вспомогательное средство при некоторых заболеваниях щитовидной железы и в виде примочек.

