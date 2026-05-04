Главная Дом и огород Самый редкий цветок в мире появился возле Дуная: почему это хорошо

Самый редкий цветок в мире появился возле Дуная: почему это хорошо

Дата публикации 4 мая 2026 07:42
Какой редкий цветок все чаще появляется в долине Дуная и почему это хороший знак
Цветок Tulipa hungarica. Фото: Rareş Românu/Facebook

На юго-западе Румынии возле Дуная происходит настоящее природное чудо, которое уже привлекло внимание ученых и путешественников, — один из самых редких цветков на планете снова начал активно расти и распространяться по региону.

Новини.LIVE со ссылкой на Descopera.ro рассказывает, что это за цветок, чем он особенный и почему его появление — добрый знак.

Появление редкого цветка заметили в районе природного парка "Железные ворота", что находится в Румынии. Речь идет о дунайском тюльпане (Tulipa hungarica). Это растение считают символом дикой природы этого региона. Оно отличается ярким желтым цветом, который контрастирует со скалами.

"Если вы попадете на юго-запад Румынии, в уезды Караш-Северин или Мехединци, ищите желтую жемчужину скал. Национальный парк "Железные ворота" скрывает один из самых редких цветов на планете: дунайский тюльпан", — отметили представители национального управления лесов Romsilva.

Дунайский тюльпан открыли еще в 1884 году. Сегодня он считается одним из самых редких цветов Европы и мира. Он растет преимущественно на скалистых склонах и почти не встречается в других местах.

Долгое время этот "дикий тюльпан" оставался под угрозой исчезновения из-за изменения климата, вмешательства человека и уничтожения природной среды. Но последние наблюдения показывают: количество дунайского тюльпана постепенно растет. По оценкам специалистов, сегодня в долине Дуная уже насчитывается около 10 тысяч экземпляров этого растения.

Его возвращение — не просто хорошая новость, а важный сигнал о восстановлении экосистемы, что природа способна "ожить" даже после длительного упадка. Это еще и напоминание для людей: сохранение редких растений имеет большое значение. Специалисты призывают не срывать цветы. Если вам посчастливится увидеть дунайский тюльпан, лучше просто насладиться его красотой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
