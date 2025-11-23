Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Томат для зимней рассады — летом получите рекордные урожаи

Томат для зимней рассады — летом получите рекордные урожаи

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 20:00
обновлено: 18:07
Какой томат сеять зимой на рассаду - сорт Золотой небоскреб для раннего урожая
Рассада помидоров. Фото: Meesho

Опытные огородники высевают один особый томат зимой, чтобы уже в апреле получить первые ранние плоды и сильные высокорослые кусты в теплице. Это позволяет стартовать сезону раньше.

Новини.LIVE делится сортом, который лучше всего подходит для зимней рассады.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит высевать томат зимой

Правильно подобранный сорт дает возможность получить ультраранний урожай уже в апреле. Важно обеспечить растениям тепло, свет и достаточное время на развитие до пересадки в теплицу. Зимой томаты формируют крепкие корни и устойчивые побеги, поэтому после высадки они быстрее адаптируются и активнее растут.

Какой сорт выбрать

Огородники советуют компактный, но высокорослый сорт "Золотой небоскреб":

  • Формирует мощные растения.
  • Дает золотисто-оранжевые плоды.
  • Выдерживает недостаток света зимой.
  • Подходит для небольших помещений под рассаду.

Когда и как пересаживать

Рассаду переносят в теплицу уже в марте, если температура внутри держится от +5 до +8°C. Перед этим томаты надо закалить, иначе они могут погибнуть при первом похолодании.

Главное для успеха

Томатам нужно утепление прикорневой зоны — холодная почва замедляет рост и уменьшает урожай. Если обеспечить тепло и правильный уход, летом "Золотой небоскреб" дает высокие "этажи" сочных помидоров.

Мы уже писали о том, как эффективно остановить грибок и защитить пионы от повторного поражения.

Ранее объясняли то, какие три шага нужно сделать, чтобы компост успешно перезимовал.

Подробнее рассказывали о том, какие удобрения стоит выбрать и как правильно их внести.

урожай зима советы помидор рассада томат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации