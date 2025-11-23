Какой томат сеять зимой на рассаду - сорт Золотой небоскреб для раннего урожая

Рассада помидоров. Фото: Meesho

Опытные огородники высевают один особый томат зимой, чтобы уже в апреле получить первые ранние плоды и сильные высокорослые кусты в теплице. Это позволяет стартовать сезону раньше.

Новини.LIVE делится сортом, который лучше всего подходит для зимней рассады.

Почему стоит высевать томат зимой

Правильно подобранный сорт дает возможность получить ультраранний урожай уже в апреле. Важно обеспечить растениям тепло, свет и достаточное время на развитие до пересадки в теплицу. Зимой томаты формируют крепкие корни и устойчивые побеги, поэтому после высадки они быстрее адаптируются и активнее растут.

Какой сорт выбрать

Огородники советуют компактный, но высокорослый сорт "Золотой небоскреб":

Формирует мощные растения.

Дает золотисто-оранжевые плоды.

Выдерживает недостаток света зимой.

Подходит для небольших помещений под рассаду.

Когда и как пересаживать

Рассаду переносят в теплицу уже в марте, если температура внутри держится от +5 до +8°C. Перед этим томаты надо закалить, иначе они могут погибнуть при первом похолодании.

Главное для успеха

Томатам нужно утепление прикорневой зоны — холодная почва замедляет рост и уменьшает урожай. Если обеспечить тепло и правильный уход, летом "Золотой небоскреб" дает высокие "этажи" сочных помидоров.

