Какой томат сеять зимой на рассаду - сорт Золотой небоскреб для раннего урожая

Томат для зимней рассады — летом получите рекордные урожаи
Опытные огородники высевают один особый томат зимой, чтобы уже в апреле получить первые ранние плоды и сильные высокорослые кусты в теплице. Это позволяет стартовать сезону раньше.
Новини.LIVE делится сортом, который лучше всего подходит для зимней рассады.
Почему стоит высевать томат зимой
Правильно подобранный сорт дает возможность получить ультраранний урожай уже в апреле. Важно обеспечить растениям тепло, свет и достаточное время на развитие до пересадки в теплицу. Зимой томаты формируют крепкие корни и устойчивые побеги, поэтому после высадки они быстрее адаптируются и активнее растут.
Какой сорт выбрать
Огородники советуют компактный, но высокорослый сорт "Золотой небоскреб":
- Формирует мощные растения.
- Дает золотисто-оранжевые плоды.
- Выдерживает недостаток света зимой.
- Подходит для небольших помещений под рассаду.
Когда и как пересаживать
Рассаду переносят в теплицу уже в марте, если температура внутри держится от +5 до +8°C. Перед этим томаты надо закалить, иначе они могут погибнуть при первом похолодании.
Главное для успеха
Томатам нужно утепление прикорневой зоны — холодная почва замедляет рост и уменьшает урожай. Если обеспечить тепло и правильный уход, летом "Золотой небоскреб" дает высокие "этажи" сочных помидоров.
