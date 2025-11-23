Який томат сіяти взимку на розсаду - сорт Золотий хмарочос для раннього врожаю

Розсада помідорів. Фото: Meesho

Досвідчені городники висівають один особливий томат узимку, щоб уже в квітні отримати перші ранні плоди та сильні високорослі кущі в теплиці. Це дає змогу стартувати сезону раніше.

Новини.LIVE ділиться сортом, який найкраще підходить для зимової розсади.

Реклама

Читайте також:

Чому варто висівати томат узимку

Правильно підібраний сорт дає можливість отримати ультраранній урожай уже в квітні. Важливо забезпечити рослинам тепло, світло та достатній час на розвиток до пересадки в теплицю. Узимку томати формують міцні корені й стійкі пагони, тому після висадки вони швидше адаптуються та активніше ростуть.

Який сорт обрати

Городники радять компактний, але високорослий сорт "Золотий хмарочос":

Формує потужні рослини.

Дає золотисто-помаранчеві плоди.

Витримує нестачу світла взимку.

Підходить для невеликих приміщень під розсаду.

Коли та як пересаджувати

Розсаду переносять у теплицю вже в березні, якщо температура всередині тримається від +5 до +8°C. Перед цим томати треба загартувати, інакше вони можуть загинути при першому похолоданні.

Головне для успіху

Томатам потрібне утеплення прикореневої зони — холодний ґрунт уповільнює ріст і зменшує врожай. Якщо забезпечити тепло й правильний догляд, улітку "Золотий хмарочос" дає високі "поверхи" соковитих помідорів.

Ми вже писали про те, як ефективно зупинити грибок і захистити півонії від повторного ураження.

Раніше пояснювали те, які три кроки потрібно зробити, щоб компост успішно перезимував.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто обрати та як правильно їх внести.