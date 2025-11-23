Відео
Томат для зимової розсади — влітку отримаєте рекордні врожаї

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 20:00
Оновлено: 18:07
Який томат сіяти взимку на розсаду - сорт Золотий хмарочос для раннього врожаю
Розсада помідорів. Фото: Meesho

Досвідчені городники висівають один особливий томат узимку, щоб уже в квітні отримати перші ранні плоди та сильні високорослі кущі в теплиці. Це дає змогу стартувати сезону раніше.

Новини.LIVE ділиться сортом, який найкраще підходить для зимової розсади.

Читайте також:

Чому варто висівати томат узимку

Правильно підібраний сорт дає можливість отримати ультраранній урожай уже в квітні. Важливо забезпечити рослинам тепло, світло та достатній час на розвиток до пересадки в теплицю. Узимку томати формують міцні корені й стійкі пагони, тому після висадки вони швидше адаптуються та активніше ростуть.

Який сорт обрати

Городники радять компактний, але високорослий сорт "Золотий хмарочос":

  • Формує потужні рослини.
  • Дає золотисто-помаранчеві плоди.
  • Витримує нестачу світла взимку.
  • Підходить для невеликих приміщень під розсаду.

Коли та як пересаджувати

Розсаду переносять у теплицю вже в березні, якщо температура всередині тримається від +5 до +8°C. Перед цим томати треба загартувати, інакше вони можуть загинути при першому похолоданні.

Головне для успіху

Томатам потрібне утеплення прикореневої зони — холодний ґрунт уповільнює ріст і зменшує врожай. Якщо забезпечити тепло й правильний догляд, улітку "Золотий хмарочос" дає високі "поверхи" соковитих помідорів.

врожай зима поради помідор розсада томат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
