Який томат сіяти взимку на розсаду - сорт Золотий хмарочос для раннього врожаю

Томат для зимової розсади — влітку отримаєте рекордні врожаї
Досвідчені городники висівають один особливий томат узимку, щоб уже в квітні отримати перші ранні плоди та сильні високорослі кущі в теплиці. Це дає змогу стартувати сезону раніше.
Новини.LIVE ділиться сортом, який найкраще підходить для зимової розсади.
Чому варто висівати томат узимку
Правильно підібраний сорт дає можливість отримати ультраранній урожай уже в квітні. Важливо забезпечити рослинам тепло, світло та достатній час на розвиток до пересадки в теплицю. Узимку томати формують міцні корені й стійкі пагони, тому після висадки вони швидше адаптуються та активніше ростуть.
Який сорт обрати
Городники радять компактний, але високорослий сорт "Золотий хмарочос":
- Формує потужні рослини.
- Дає золотисто-помаранчеві плоди.
- Витримує нестачу світла взимку.
- Підходить для невеликих приміщень під розсаду.
Коли та як пересаджувати
Розсаду переносять у теплицю вже в березні, якщо температура всередині тримається від +5 до +8°C. Перед цим томати треба загартувати, інакше вони можуть загинути при першому похолоданні.
Головне для успіху
Томатам потрібне утеплення прикореневої зони — холодний ґрунт уповільнює ріст і зменшує врожай. Якщо забезпечити тепло й правильний догляд, улітку "Золотий хмарочос" дає високі "поверхи" соковитих помідорів.
