Терракотовый обогреватель для теплицы - как сделать своими руками и сохранить тепло

Теплица не мерзнет — терракотовый горшок сохраняет тепло всю ночь
В теплицах зимой резкие перепады температур вредят растениям, но простой терракотовый обогреватель может удерживать тепло без электричества и дорогих систем. Метод работает даже в маленьких теплицах.
Новини.LIVE объясняет, как терракотовый обогреватель сохраняет тепло в теплице и помогает стабилизировать микроклимат.
Как работает терракотовый обогреватель
Терракотовый горшок выступает теплоаккумулятором: он нагревается от свечи или лампочки, а затем медленно отдает тепло. Камни сверху усиливают эффект, сохраняя тепло дольше. Такое сочетание создает стабильный, мягкий обогрев, который поддерживает оптимальную температуру в течение ночи.
Что нужно
- Терракотовый горшок.
- Подсвечник или масляная лампа.
- Жаростойкая подставка.
- Камни (гранит, базальт, речная галька).
Как собрать обогреватель
- Поставить свечу на жаростойкую поверхность.
- Накрыть ее горшком с отверстием для вентиляции.
- Выложить сверху камни, чтобы увеличить тепловую массу.
- Разместить конструкцию в центре теплицы или возле растений.
Преимущества метода
- Дешево — нужны только доступные материалы.
- Экономно — работает без электричества.
- Плавное тепло — горшок отдает его равномерно.
- Простой монтаж — занимает несколько минут.
Важна безопасность
- Не ставить рядом с материалами, которые могут загореться.
- Не оставлять свечу без присмотра.
- Обеспечить вентиляцию — горение потребляет кислород.
- Использовать только жаростойкие подставки.
Когда метод наиболее эффективен
В небольших теплицах и зимних садах, где нужно сгладить ночные перепады температур. Он не заменяет отопление в мороз, но прекрасно поддерживает стабильный микроклимат. Такой способ особенно полезен весной и осенью, когда температура резко падает после захода солнца.
Мы уже рассказывали о том, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.
Также ранее объясняли то, как правильно посеять лаванду по снегу и почему это дает крепкие кусты уже с первого сезона.
Подробнее мы рассказывали о том, как превратить елку в полезный ресурс для участка.
Читайте Новини.LIVE!