Главная Дом и огород Теплица не мерзнет — терракотовый горшок сохраняет тепло всю ночь

Теплица не мерзнет — терракотовый горшок сохраняет тепло всю ночь

Дата публикации 16 января 2026 19:01
Терракотовый обогреватель для теплицы - как сделать своими руками и сохранить тепло
Теплица в заснеженном саду. Фото: iStockphoto

В теплицах зимой резкие перепады температур вредят растениям, но простой терракотовый обогреватель может удерживать тепло без электричества и дорогих систем. Метод работает даже в маленьких теплицах.

Новини.LIVE объясняет, как терракотовый обогреватель сохраняет тепло в теплице и помогает стабилизировать микроклимат.

Как работает терракотовый обогреватель

Терракотовый горшок выступает теплоаккумулятором: он нагревается от свечи или лампочки, а затем медленно отдает тепло. Камни сверху усиливают эффект, сохраняя тепло дольше. Такое сочетание создает стабильный, мягкий обогрев, который поддерживает оптимальную температуру в течение ночи.

Что нужно

  • Терракотовый горшок.
  • Подсвечник или масляная лампа.
  • Жаростойкая подставка.
  • Камни (гранит, базальт, речная галька).

Как собрать обогреватель

  1. Поставить свечу на жаростойкую поверхность.
  2. Накрыть ее горшком с отверстием для вентиляции.
  3. Выложить сверху камни, чтобы увеличить тепловую массу.
  4. Разместить конструкцию в центре теплицы или возле растений.

Преимущества метода

  • Дешево — нужны только доступные материалы.
  • Экономно — работает без электричества.
  • Плавное тепло — горшок отдает его равномерно.
  • Простой монтаж — занимает несколько минут.

Важна безопасность

  • Не ставить рядом с материалами, которые могут загореться.
  • Не оставлять свечу без присмотра.
  • Обеспечить вентиляцию — горение потребляет кислород.
  • Использовать только жаростойкие подставки.

Когда метод наиболее эффективен

В небольших теплицах и зимних садах, где нужно сгладить ночные перепады температур. Он не заменяет отопление в мороз, но прекрасно поддерживает стабильный микроклимат. Такой способ особенно полезен весной и осенью, когда температура резко падает после захода солнца.

Мы уже рассказывали о том, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.

Также ранее объясняли то, как правильно посеять лаванду по снегу и почему это дает крепкие кусты уже с первого сезона.

Подробнее мы рассказывали о том, как превратить елку в полезный ресурс для участка.

