Терракотовый обогреватель для теплицы - как сделать своими руками и сохранить тепло

Теплица в заснеженном саду. Фото: iStockphoto

В теплицах зимой резкие перепады температур вредят растениям, но простой терракотовый обогреватель может удерживать тепло без электричества и дорогих систем. Метод работает даже в маленьких теплицах.

Новини.LIVE объясняет, как терракотовый обогреватель сохраняет тепло в теплице и помогает стабилизировать микроклимат.

Реклама

Читайте также:

Как работает терракотовый обогреватель

Терракотовый горшок выступает теплоаккумулятором: он нагревается от свечи или лампочки, а затем медленно отдает тепло. Камни сверху усиливают эффект, сохраняя тепло дольше. Такое сочетание создает стабильный, мягкий обогрев, который поддерживает оптимальную температуру в течение ночи.

Что нужно

Терракотовый горшок.

Подсвечник или масляная лампа.

Жаростойкая подставка.

Камни (гранит, базальт, речная галька).

Как собрать обогреватель

Поставить свечу на жаростойкую поверхность. Накрыть ее горшком с отверстием для вентиляции. Выложить сверху камни, чтобы увеличить тепловую массу. Разместить конструкцию в центре теплицы или возле растений.

Преимущества метода

Дешево — нужны только доступные материалы.

Экономно — работает без электричества.

Плавное тепло — горшок отдает его равномерно.

Простой монтаж — занимает несколько минут.

Важна безопасность

Не ставить рядом с материалами, которые могут загореться.

Не оставлять свечу без присмотра.

Обеспечить вентиляцию — горение потребляет кислород.

Использовать только жаростойкие подставки.

Когда метод наиболее эффективен

В небольших теплицах и зимних садах, где нужно сгладить ночные перепады температур. Он не заменяет отопление в мороз, но прекрасно поддерживает стабильный микроклимат. Такой способ особенно полезен весной и осенью, когда температура резко падает после захода солнца.

Мы уже рассказывали о том, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.

Также ранее объясняли то, как правильно посеять лаванду по снегу и почему это дает крепкие кусты уже с первого сезона.

Подробнее мы рассказывали о том, как превратить елку в полезный ресурс для участка.