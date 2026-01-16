Теракотовий обігрівач для теплиці - як зробити своїми руками та зберегти тепло

Теплиця не мерзне — теракотовий горщик зберігає тепло всю ніч
У теплицях взимку різкі перепади температур шкодять рослинам, але простий теракотовий обігрівач може утримувати тепло без електрики та дорогих систем. Метод працює навіть у маленьких теплицях.
Новини.LIVE пояснює, як теракотовий обігрівач зберігає тепло в теплиці та допомагає стабілізувати мікроклімат.
Як працює теракотовий обігрівач
Теракотовий горщик виступає теплоакумулятором: він нагрівається від свічки чи лампочки, а потім повільно віддає тепло. Камені зверху підсилюють ефект, зберігаючи тепло довше. Таке поєднання створює стабільний, м’який обігрів, який підтримує оптимальну температуру протягом ночі.
Що потрібно
- Теракотовий горщик.
- Підсвічник або олійна лампа.
- Жаростійка підставка.
- Камені (граніт, базальт, річкова галька).
Як зібрати обігрівач
- Поставити свічку на жаростійку поверхню.
- Накрити її горщиком із отвором для вентиляції.
- Викласти зверху каміння, щоб збільшити теплову масу.
- Розмістити конструкцію в центрі теплиці або біля рослин.
Переваги методу
- Дешево — потрібні лише доступні матеріали.
- Економно — працює без електрики.
- Плавне тепло — горщик віддає його рівномірно.
- Простий монтаж — займає кілька хвилин.
Важлива безпека
- Не ставити поруч із матеріалами, що можуть зайнятися.
- Не залишати свічку без нагляду.
- Забезпечити вентиляцію — горіння споживає кисень.
- Використовувати лише жаростійкі підставки.
Коли метод найбільш ефективний
У невеликих теплицях та зимових садах, де потрібно згладити нічні перепади температур. Він не замінює опалення в мороз, але чудово підтримує стабільний мікроклімат. Такий спосіб особливо корисний навесні та восени, коли температура різко падає після заходу сонця.
