Теракотовий обігрівач для теплиці - як зробити своїми руками та зберегти тепло

Теплиця у засніженому саду. Фото: iStockphoto

У теплицях взимку різкі перепади температур шкодять рослинам, але простий теракотовий обігрівач може утримувати тепло без електрики та дорогих систем. Метод працює навіть у маленьких теплицях.

Новини.LIVE пояснює, як теракотовий обігрівач зберігає тепло в теплиці та допомагає стабілізувати мікроклімат.

Як працює теракотовий обігрівач

Теракотовий горщик виступає теплоакумулятором: він нагрівається від свічки чи лампочки, а потім повільно віддає тепло. Камені зверху підсилюють ефект, зберігаючи тепло довше. Таке поєднання створює стабільний, м’який обігрів, який підтримує оптимальну температуру протягом ночі.

Що потрібно

Теракотовий горщик.

Підсвічник або олійна лампа.

Жаростійка підставка.

Камені (граніт, базальт, річкова галька).

Як зібрати обігрівач

Поставити свічку на жаростійку поверхню. Накрити її горщиком із отвором для вентиляції. Викласти зверху каміння, щоб збільшити теплову масу. Розмістити конструкцію в центрі теплиці або біля рослин.

Переваги методу

Дешево — потрібні лише доступні матеріали.

Економно — працює без електрики.

Плавне тепло — горщик віддає його рівномірно.

Простий монтаж — займає кілька хвилин.

Важлива безпека

Не ставити поруч із матеріалами, що можуть зайнятися.

Не залишати свічку без нагляду.

Забезпечити вентиляцію — горіння споживає кисень.

Використовувати лише жаростійкі підставки.

Коли метод найбільш ефективний

У невеликих теплицях та зимових садах, де потрібно згладити нічні перепади температур. Він не замінює опалення в мороз, але чудово підтримує стабільний мікроклімат. Такий спосіб особливо корисний навесні та восени, коли температура різко падає після заходу сонця.

