Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Тараканы больше не вернутся — эффективные методы для дома

Тараканы больше не вернутся — эффективные методы для дома

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:21
Как избавиться от тараканов навсегда - проверенные методы для квартиры и дома
Борьба с тараканами с помощью спрея от насекомых. Фото: iStockphoto

Тараканы быстро размножаются, портят продукты и создают антисанитарию в доме. Чтобы избавиться от них навсегда, недостаточно разовой обработки — нужен комплексный подход с уборкой, использованием средств от насекомых и профилактикой.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно избавиться от тараканов в квартире раз и навсегда.

Реклама
Читайте также:

Проведите инспекцию

Сначала внимательно проверьте все шкафы, полки и ящики, особенно там, где хранятся продукты. Тараканы часто делают гнезда в самых отдаленных углах и щелях, поэтому важно сразу обработать эти места инсектицидом. Если есть возможность — отодвиньте мебель от стен и осмотрите пространство за ней.

Сделайте генеральную уборку

Тараканы не терпят чистоты, поэтому регулярная уборка — основа борьбы. Уберите крошки и остатки еды, вымойте все поверхности с мыльным раствором, особое внимание уделяя кухне и ванной. В щели и стыки нанесите спрей от насекомых, чтобы уничтожить тех, кто прячется.

Используйте средства от тараканов

  • Карандаши и пасты. Наносите их вдоль плинтусов и возле труб.
  • Спреи. Помогают быстро уничтожить гнезда.
  • Фумигаторы. Работают в фоновом режиме и предотвращают повторное появление.

Герметизируйте квартиру

Чтобы результат был долговременным, закройте все "пути проникновения". Герметизируйте щели возле труб, плинтусов и вентиляционных решеток. Так вы перекроете доступ тараканам из соседних квартир или подвала.

Как сохранить результат

  • Регулярно убирайте в квартире.
  • Не оставляйте открытые продукты и грязную посуду.
  • Своевременно выносите мусор.
  • Протирайте насухо поверхности в ванной и на кухне.

Избавиться от тараканов в квартире навсегда реально. Главное — совместить уборку, использование эффективных средств и профилактику. Такой комплексный подход поможет сохранить дом чистым и без нежелательных "соседей".

Мы уже рассказывали о том, какие культуры не стоит сажать подряд.

Ранее объясняли то, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Интересно будет также узнать о том, как быстро избавиться от жуков-короедов.

насекомые советы дом эффективные способы вредители тараканы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации