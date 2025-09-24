Как избавиться от тараканов навсегда - проверенные методы для квартиры и дома

Борьба с тараканами с помощью спрея от насекомых. Фото: iStockphoto

Тараканы быстро размножаются, портят продукты и создают антисанитарию в доме. Чтобы избавиться от них навсегда, недостаточно разовой обработки — нужен комплексный подход с уборкой, использованием средств от насекомых и профилактикой.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно избавиться от тараканов в квартире раз и навсегда.

Проведите инспекцию

Сначала внимательно проверьте все шкафы, полки и ящики, особенно там, где хранятся продукты. Тараканы часто делают гнезда в самых отдаленных углах и щелях, поэтому важно сразу обработать эти места инсектицидом. Если есть возможность — отодвиньте мебель от стен и осмотрите пространство за ней.

Сделайте генеральную уборку

Тараканы не терпят чистоты, поэтому регулярная уборка — основа борьбы. Уберите крошки и остатки еды, вымойте все поверхности с мыльным раствором, особое внимание уделяя кухне и ванной. В щели и стыки нанесите спрей от насекомых, чтобы уничтожить тех, кто прячется.

Используйте средства от тараканов

Карандаши и пасты. Наносите их вдоль плинтусов и возле труб.

Наносите их вдоль плинтусов и возле труб. Спреи. Помогают быстро уничтожить гнезда.

Помогают быстро уничтожить гнезда. Фумигаторы. Работают в фоновом режиме и предотвращают повторное появление.

Герметизируйте квартиру

Чтобы результат был долговременным, закройте все "пути проникновения". Герметизируйте щели возле труб, плинтусов и вентиляционных решеток. Так вы перекроете доступ тараканам из соседних квартир или подвала.

Как сохранить результат

Регулярно убирайте в квартире.

Не оставляйте открытые продукты и грязную посуду.

Своевременно выносите мусор.

Протирайте насухо поверхности в ванной и на кухне.

Избавиться от тараканов в квартире навсегда реально. Главное — совместить уборку, использование эффективных средств и профилактику. Такой комплексный подход поможет сохранить дом чистым и без нежелательных "соседей".

