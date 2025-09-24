Відео
Головна Дім та город Таргани більше не повернуться — ефективні методи для дому

Таргани більше не повернуться — ефективні методи для дому

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:21
Як позбутися тарганів назавжди - перевірені методи для квартири та будинку
Боротьба з тарганами за допомогою спрею від комах. Фото: iStockphoto

Таргани швидко розмножуються, псують продукти й створюють антисанітарію в оселі. Щоб позбутися їх назавжди, недостатньо разової обробки — потрібен комплексний підхід із прибиранням, використанням засобів від комах та профілактикою.

Новини.LIVE розповідає, як правильно позбутися тарганів у квартирі раз і назавжди.

Читайте також:

Проведіть інспекцію

Спочатку уважно перевірте всі шафи, полиці та ящики, особливо там, де зберігаються продукти. Таргани часто роблять гнізда у найвіддаленіших кутах і щілинах, тому важливо відразу обробити ці місця інсектицидом. Якщо є можливість — відсуньте меблі від стін і огляньте простір за ними.

Зробіть генеральне прибирання

Таргани не терплять чистоти, тому регулярне прибирання — основа боротьби. Приберіть крихти та залишки їжі, вимийте всі поверхні з мильним розчином, особливу увагу приділяючи кухні та ванній. У щілини й стики нанесіть спрей від комах, щоб знищити тих, хто ховається.

Використовуйте засоби від тарганів

  • Олівці та пасти. Наносьте їх уздовж плінтусів і біля труб.
  • Спреї. Допомагають швидко знищити гнізда.
  • Фумігатори. Працюють у фоновому режимі та запобігають повторній появі.

Герметизуйте квартиру

Щоб результат був довготривалим, закрийте всі "шляхи проникнення". Герметизуйте щілини біля труб, плінтусів і вентиляційних решіток. Так ви перекриєте доступ тарганам із сусідніх квартир або підвалу.

Як зберегти результат

  • Регулярно прибирайте у квартирі.
  • Не залишайте відкриті продукти та брудний посуд.
  • Своєчасно виносьте сміття.
  • Протирайте насухо поверхні у ванній та на кухні.

Позбутися тарганів у квартирі назавжди реально. Головне — поєднати прибирання, використання ефективних засобів і профілактику. Такий комплексний підхід допоможе зберегти дім чистим і без небажаних "сусідів".

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
