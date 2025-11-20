Как хранить картофель в сыром погребе - 4 способа против гниения и влажности

Урожай картофеля в ведре. Фото: Pinterest

В сырых погребах картофель быстро гниет, покрывается плесенью или прорастает уже через несколько недель. Но есть четыре простых приема, которые останавливают загнивание даже во влажных регионах.

Новини.LIVE делится эффективными приемами, работающими даже в самых влажных регионах.

Правильный отбор и подсушивание клубней

Для хранения берут только плотные, сухие и целые клубни без повреждений. Подсушивайте их 5-7 дней в темном и проветриваемом месте. Сухая кожура формирует естественный защитный барьер от грибков и влаги.

Контроль влажности

Оптимальная влажность — 80-85%. В сырых погребах картофель быстро впитывает воду и гниет. Используйте:

вентиляцию;

влагопоглотители;

прослойки сухого сена между слоями картофеля.

Так вы уменьшите риск плесени и прорастания.

Правильная температура

Температура должна быть 2-4°C. В теплых регионах погреба часто прогреваются, и картофель портится быстрее. Используйте утеплители или дополнительную вентиляцию. Избегание перепадов температуры значительно продлевает срок хранения.

Природные консерванты

Садоводы советуют использовать натуральные поглотители влаги:

золу или древесный уголь — блокируют грибки;

опилки или песок — изолируют от сырого пола;

еженедельный осмотр — выявляет и убирает испорченные клубни.

Такие методы работают даже в очень влажных регионах.

