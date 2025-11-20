Як зберігати картоплю в сирому погребі - 4 способи проти гниття та вологості

Сирий погріб більше не проблема — ці прийоми рятують картоплю
У сирих погребах картопля швидко гниє, покривається пліснявою або проростає вже за кілька тижнів. Але є чотири прості прийоми, які зупиняють загнивання навіть у вологих регіонах.
Новини.LIVE ділиться ефективними прийомами, що працюють навіть у найвологіших регіонах.
Правильний відбір і підсушування бульб
Для зберігання беруть лише щільні, сухі й цілі бульби без ушкоджень. Підсушуйте їх 5-7 днів у темному та провітрюваному місці. Суха шкірка формує природний захисний бар’єр від грибків і вологи.
Контроль вологості
Оптимальна вологість — 80-85%. У сирих погребах картопля швидко вбирає воду й гниє. Використовуйте:
- вентиляцію;
- вологопоглиначі;
- прошарки сухого сіна між шарами картоплі.
Так ви зменшите ризик плісняви та проростання.
Правильна температура
Температура має бути 2-4°C. У теплих регіонах погреби часто прогріваються, і картопля псується швидше. Використовуйте утеплювачі або додаткову вентиляцію. Уникання перепадів температури значно продовжує термін зберігання.
Природні консерванти
Садівники радять використовувати натуральні поглиначі вологи:
- золу або деревне вугілля — блокують грибки;
- тирсу або пісок — ізолюють від сирої підлоги;
- щотижневий огляд — виявляє й прибирає зіпсовані бульби.
Такі методи працюють навіть у дуже вологих регіонах.
