Як зберігати картоплю в сирому погребі - 4 способи проти гниття та вологості

У сирих погребах картопля швидко гниє, покривається пліснявою або проростає вже за кілька тижнів. Але є чотири прості прийоми, які зупиняють загнивання навіть у вологих регіонах.

Новини.LIVE ділиться ефективними прийомами, що працюють навіть у найвологіших регіонах.

Правильний відбір і підсушування бульб

Для зберігання беруть лише щільні, сухі й цілі бульби без ушкоджень. Підсушуйте їх 5-7 днів у темному та провітрюваному місці. Суха шкірка формує природний захисний бар’єр від грибків і вологи.

Контроль вологості

Оптимальна вологість — 80-85%. У сирих погребах картопля швидко вбирає воду й гниє. Використовуйте:

вентиляцію;

вологопоглиначі;

прошарки сухого сіна між шарами картоплі.

Так ви зменшите ризик плісняви та проростання.

Правильна температура

Температура має бути 2-4°C. У теплих регіонах погреби часто прогріваються, і картопля псується швидше. Використовуйте утеплювачі або додаткову вентиляцію. Уникання перепадів температури значно продовжує термін зберігання.

Природні консерванти

Садівники радять використовувати натуральні поглиначі вологи:

золу або деревне вугілля — блокують грибки;

тирсу або пісок — ізолюють від сирої підлоги;

щотижневий огляд — виявляє й прибирає зіпсовані бульби.

Такі методи працюють навіть у дуже вологих регіонах.

