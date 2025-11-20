Відео
Головна Дім та город Сирий погріб більше не проблема — ці прийоми рятують картоплю

Сирий погріб більше не проблема — ці прийоми рятують картоплю

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 22:33
Оновлено: 16:08
Як зберігати картоплю в сирому погребі - 4 способи проти гниття та вологості
Врожай картоплі у відрі. Фото: Pinterest

У сирих погребах картопля швидко гниє, покривається пліснявою або проростає вже за кілька тижнів. Але є чотири прості прийоми, які зупиняють загнивання навіть у вологих регіонах.

Новини.LIVE ділиться ефективними прийомами, що працюють навіть у найвологіших регіонах.

Читайте також:

Правильний відбір і підсушування бульб

Для зберігання беруть лише щільні, сухі й цілі бульби без ушкоджень. Підсушуйте їх 5-7 днів у темному та провітрюваному місці. Суха шкірка формує природний захисний бар’єр від грибків і вологи.

Контроль вологості

Оптимальна вологість — 80-85%. У сирих погребах картопля швидко вбирає воду й гниє. Використовуйте:

  • вентиляцію;
  • вологопоглиначі;
  • прошарки сухого сіна між шарами картоплі.

Так ви зменшите ризик плісняви та проростання.

Правильна температура

Температура має бути 2-4°C. У теплих регіонах погреби часто прогріваються, і картопля псується швидше. Використовуйте утеплювачі або додаткову вентиляцію. Уникання перепадів температури значно продовжує термін зберігання.

Природні консерванти

Садівники радять використовувати натуральні поглиначі вологи:

  • золу або деревне вугілля — блокують грибки;
  • тирсу або пісок — ізолюють від сирої підлоги;
  • щотижневий огляд — виявляє й прибирає зіпсовані бульби.

Такі методи працюють навіть у дуже вологих регіонах.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

врожай поради картопля ефективні способи зберігання вдома
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
