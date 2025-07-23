Какие овощи посадить на огороде до конца июля 2025, чтобы собрать свежий урожай зимой — советы дачникам

Дачник, который высаживает рассаду салата на огороде. Фото: Backyard Boss

Среди большого многообразия овощей есть те, которые можно смело сажать на своем огороде в июле. Опытные дачники рассказали, что нужно посеять на своем участке до конца июля 2025 года, чтобы наслаждаться свежим урожаем в зимнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Капуста

На огороде до конца июля можно посадить два вида капусты: рассаду зимней капусты, которая выдерживает морозы, а также яровую капусту, которая созревает к концу зимы. Семена последней капусты сеют в помещении, а уже через месяц пересаживают в открытый грунт.

Выращивание капусты на огородном участке. Фото: Pinterest

Зимние салаты

Зимний салат быстро растет и выдерживает холода, а еще его можно выращивать как в теплице, так и на огороде под открытым небом. Сначала посейте семена в модульные лотки в помещении, а в конце лета пересадите рассаду в открытый грунт.

Урожай салатов разного сорта на огороде. Фото: Jardiner Malin

Зимняя редиска

Этот осенний овощ сеют в открытый грунт в июле, заглубляя семена на 1,25 сантиметров и прореживая до десяти сантиметров между растениями. Но при посадке зимнего редиса обязательно следите за тем, чтобы земля была умеренно влажной. Первый урожай можете собирать через десять недель, но сами корнеплоды оставьте под землей под слоем соломы.

Собранный урожай редиски на траве. Фото: Pixabay

Репа

Ранние сорта этого овоща можно собирать уже через шесть недель с момента посадки, а вот поздние идеально подойдут для хранения зимой. Посейте семена рядами на расстоянии в 25 сантиметров, прореживая до десяти сантиметров, и собирайте первый урожай через десять или 12 недель.

Выращивание репы на огороде. Фото: Pinterest

Капуста кейл

Мало кто знает, но эту капусту мороз делает слаще, а урожай можно собирать в течение зимы и весны. В июле можете сеять любые сорта этого овоща в рыхлую и увлажненную почву.

Выращивание капусты кейл на участке. Фото: Pinterest

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