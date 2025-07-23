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Головна Дім та город Свіжі овочі всю зиму — що посіяти на городі до кінця липні 2025

Свіжі овочі всю зиму — що посіяти на городі до кінця липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 16:54
Які овочі посадити на городі до кінця липня 2025, щоб зібрати свіжий врожай взимку — поради дачникам
Дачник, який висаджує розсаду салату на городі. Фото: Backyard Boss

Серед великого різноманіття овочів є ті, які можна сміливо садити на своєму городі в липні. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно посіяти на своїй ділянці до кінця липня 2025 року, щоб насолоджуватися свіжим урожаєм в зимову пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Капуста

На городі до кінця липня можна посадити два види капусти: розсаду зимової капусти, яка витримує морози, а також яру капусту, яка достигає до кінця зими. Насіння останньої капусти сіють у приміщенні, а вже за місяць пересаджують у відкритий ґрунт.

Капуста
Вирощування капусти на городній ділянці. Фото: Pinterest

Зимові салати

Зимовий салат швидко росте і витримує холоди, а ще його можна вирощувати як у теплиці, так і на городі під відкритим небом. Спочатку посійте насіння в модульні лотки в приміщенні, а наприкінці літа пересадіть розсаду у відкритий ґрунт. 

Салат
Врожай салатів різного сорту на городі. Фото: Jardiner Malin

Зимова редиска

Цей осінній овоч сіють у відкритий ґрунт у липні, заглиблюючи насіння на 1,25 сантиметрів і проріджуючи до десяти сантиметрів між рослинами. Але при посадці зимової редиски обов’язково стежте за тим, щоб земля була помірно вологою. Перший врожай можете збирати за десять тижнів, але самі коренеплоди залиште під землею під шаром соломи.

Редиска
Зібраний врожай редиски на траві. Фото: Pixabay

Ріпа

Ранні сорти цього овоча можна збирати вже за шість тижнів з моменту посадки, а ось пізні ідеально підійдуть для зберігання взимку. Посійте насіння рядами на відстані в 25 сантиметрів, проріджуючи до десяти сантиметрів, і збирайте перший врожай за десять чи 12 тижнів.

Репа
Вирощування ріпи на городі. Фото: Pinterest

Капуста кейл 

Мало хто знає, але цю капусту мороз робить солодшою, а врожай можна збирати протягом зими і весни. У липні можете сіяти будь-які сорти цього овоча в пухкий і зволожений ґрунт.

Кудрявая капуста
Вирощування капусти кейл на ділянці. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно зробити з буряком на городі влітку 2025, щоб захистити його від спеки.

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овочі рослини культура поради город липень
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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