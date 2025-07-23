Які овочі посадити на городі до кінця липня 2025, щоб зібрати свіжий врожай взимку — поради дачникам

Дачник, який висаджує розсаду салату на городі. Фото: Backyard Boss

Серед великого різноманіття овочів є ті, які можна сміливо садити на своєму городі в липні. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно посіяти на своїй ділянці до кінця липня 2025 року, щоб насолоджуватися свіжим урожаєм в зимову пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Капуста

На городі до кінця липня можна посадити два види капусти: розсаду зимової капусти, яка витримує морози, а також яру капусту, яка достигає до кінця зими. Насіння останньої капусти сіють у приміщенні, а вже за місяць пересаджують у відкритий ґрунт.

Вирощування капусти на городній ділянці. Фото: Pinterest

Зимові салати

Зимовий салат швидко росте і витримує холоди, а ще його можна вирощувати як у теплиці, так і на городі під відкритим небом. Спочатку посійте насіння в модульні лотки в приміщенні, а наприкінці літа пересадіть розсаду у відкритий ґрунт.

Врожай салатів різного сорту на городі. Фото: Jardiner Malin

Зимова редиска

Цей осінній овоч сіють у відкритий ґрунт у липні, заглиблюючи насіння на 1,25 сантиметрів і проріджуючи до десяти сантиметрів між рослинами. Але при посадці зимової редиски обов’язково стежте за тим, щоб земля була помірно вологою. Перший врожай можете збирати за десять тижнів, але самі коренеплоди залиште під землею під шаром соломи.

Зібраний врожай редиски на траві. Фото: Pixabay

Ріпа

Ранні сорти цього овоча можна збирати вже за шість тижнів з моменту посадки, а ось пізні ідеально підійдуть для зберігання взимку. Посійте насіння рядами на відстані в 25 сантиметрів, проріджуючи до десяти сантиметрів, і збирайте перший врожай за десять чи 12 тижнів.

Вирощування ріпи на городі. Фото: Pinterest

Капуста кейл

Мало хто знає, але цю капусту мороз робить солодшою, а врожай можна збирати протягом зими і весни. У липні можете сіяти будь-які сорти цього овоча в пухкий і зволожений ґрунт.

Вирощування капусти кейл на ділянці. Фото: Pinterest

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