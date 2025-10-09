Видео
Главная Дом и огород Праздник 9 октября 2025 — разрешено ли работать на огороде и дома

Праздник 9 октября 2025 — разрешено ли работать на огороде и дома

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 07:40
Можно ли работать на огороде и дома 9 октября 2025 года - народные приметы на Ивана Богослова
Человек ухаживает за огородом. Фото: House Digest

9 октября православные почитают апостола Иоанна Богослова. В народе этот праздник связывали с изменениями в природе и завершением осенних работ. В этот день наши предки придерживались определенных запретов.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и выполнять домашние дела в этот день.

Читайте также:

Значение праздника Иоанна Богослова

День Иоанна Богослова отмечают 9 октября — один из самых почитаемых осенних дней. В народе верили, что именно после него осень берет верх, а земля готовится к отдыху. Люди благодарили за урожай и просили защиты на зиму.

Что нельзя делать 9 октября

В этот день люди старались не заниматься тяжелым трудом, чтобы не обидеть землю, которая "отдыхает" после урожая. Запрещалось:

  • копать грядки, сажать или перекапывать землю;
  • рубить деревья или обрезать ветки;
  • стирать белье и выполнять грязную работу;
  • устраивать ссоры, выяснять отношения;
  • начинать новые дела или дальние поездки.

Нарушение этих запретов, по верованиям, могло привести к неудачам и болезням в семье.

Что можно делать в этот день

Допускалось выполнять только легкие домашние дела: приготовить еду, убрать в доме или помочь близким. Главное — делать это спокойно и без суеты. Верили, что кто проведет день в мире, тот проживет год без забот.

работа традиции огород дом запреты праздник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
