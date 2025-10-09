Можно ли работать на огороде и дома 9 октября 2025 года - народные приметы на Ивана Богослова

Праздник 9 октября 2025 — разрешено ли работать на огороде и дома
9 октября православные почитают апостола Иоанна Богослова. В народе этот праздник связывали с изменениями в природе и завершением осенних работ. В этот день наши предки придерживались определенных запретов.
Значение праздника Иоанна Богослова
День Иоанна Богослова отмечают 9 октября — один из самых почитаемых осенних дней. В народе верили, что именно после него осень берет верх, а земля готовится к отдыху. Люди благодарили за урожай и просили защиты на зиму.
Что нельзя делать 9 октября
В этот день люди старались не заниматься тяжелым трудом, чтобы не обидеть землю, которая "отдыхает" после урожая. Запрещалось:
- копать грядки, сажать или перекапывать землю;
- рубить деревья или обрезать ветки;
- стирать белье и выполнять грязную работу;
- устраивать ссоры, выяснять отношения;
- начинать новые дела или дальние поездки.
Нарушение этих запретов, по верованиям, могло привести к неудачам и болезням в семье.
Что можно делать в этот день
Допускалось выполнять только легкие домашние дела: приготовить еду, убрать в доме или помочь близким. Главное — делать это спокойно и без суеты. Верили, что кто проведет день в мире, тот проживет год без забот.
