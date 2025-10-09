Можно ли работать на огороде и дома 9 октября 2025 года - народные приметы на Ивана Богослова

Человек ухаживает за огородом. Фото: House Digest

9 октября православные почитают апостола Иоанна Богослова. В народе этот праздник связывали с изменениями в природе и завершением осенних работ. В этот день наши предки придерживались определенных запретов.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и выполнять домашние дела в этот день.

Реклама

Читайте также:

Значение праздника Иоанна Богослова

День Иоанна Богослова отмечают 9 октября — один из самых почитаемых осенних дней. В народе верили, что именно после него осень берет верх, а земля готовится к отдыху. Люди благодарили за урожай и просили защиты на зиму.

Что нельзя делать 9 октября

В этот день люди старались не заниматься тяжелым трудом, чтобы не обидеть землю, которая "отдыхает" после урожая. Запрещалось:

копать грядки, сажать или перекапывать землю;

рубить деревья или обрезать ветки;

стирать белье и выполнять грязную работу;

устраивать ссоры, выяснять отношения;

начинать новые дела или дальние поездки.

Нарушение этих запретов, по верованиям, могло привести к неудачам и болезням в семье.

Что можно делать в этот день

Допускалось выполнять только легкие домашние дела: приготовить еду, убрать в доме или помочь близким. Главное — делать это спокойно и без суеты. Верили, что кто проведет день в мире, тот проживет год без забот.

Мы уже писали о том, какие лучшие сорта картофеля для хранения.

Ранее объясняли то, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Подробнее рассказывали о том, какие сорняки стоит оставить в саду осенью.