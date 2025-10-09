Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Свято 9 жовтня 2025 — чи дозволено працювати на городі та вдома

Свято 9 жовтня 2025 — чи дозволено працювати на городі та вдома

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:40
Чи можна працювати на городі та вдома 9 жовтня 2025 року - народні прикмети на Івана Богослова
Людина доглядає за городом. Фото: House Digest

9 жовтня православні вшановують апостола Івана Богослова. У народі це свято пов’язували зі змінами в природі й завершенням осінніх робіт. Цього дня наші предки дотримувалися певних заборон.

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі й виконувати домашні справи цього дня.

Реклама
Читайте також:

Значення свята Івана Богослова

День Івана Богослова відзначають 9 жовтня — один із найбільш шанованих осінніх днів. У народі вірили, що саме після нього осінь бере гору, а земля готується до відпочинку. Люди дякували за врожай і просили захисту на зиму.

Що не можна робити 9 жовтня

Цього дня люди намагалися не займатися важкою працею, щоб не образити землю, яка "відпочиває" після врожаю. Заборонялося:

  • копати грядки, садити чи перекопувати землю;
  • рубати дерева або обрізати гілки;
  • прати білизну та виконувати брудну роботу;
  • влаштовувати сварки, з’ясовувати стосунки;
  • починати нові справи чи далекі поїздки.

Порушення цих заборон, за віруваннями, могло призвести до невдач і хвороб у родині.

Що можна робити цього дня

Допускалося виконувати лише легкі хатні справи: приготувати їжу, прибрати в домі чи допомогти близьким. Головне — робити це спокійно й без метушні. Вірили, що хто проведе день у мирі, той проживе рік без турбот.

Ми вже писали про те, які найкращі сорти картоплі для зберігання.

Раніше пояснювали те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

Детальніше розповідали про те, які бур’яни варто залишити в саду восени.

робота традиції город будинок заборони свято
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації