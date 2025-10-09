Чи можна працювати на городі та вдома 9 жовтня 2025 року - народні прикмети на Івана Богослова

Людина доглядає за городом. Фото: House Digest

9 жовтня православні вшановують апостола Івана Богослова. У народі це свято пов’язували зі змінами в природі й завершенням осінніх робіт. Цього дня наші предки дотримувалися певних заборон.

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі й виконувати домашні справи цього дня.

Значення свята Івана Богослова

День Івана Богослова відзначають 9 жовтня — один із найбільш шанованих осінніх днів. У народі вірили, що саме після нього осінь бере гору, а земля готується до відпочинку. Люди дякували за врожай і просили захисту на зиму.

Що не можна робити 9 жовтня

Цього дня люди намагалися не займатися важкою працею, щоб не образити землю, яка "відпочиває" після врожаю. Заборонялося:

копати грядки, садити чи перекопувати землю;

рубати дерева або обрізати гілки;

прати білизну та виконувати брудну роботу;

влаштовувати сварки, з’ясовувати стосунки;

починати нові справи чи далекі поїздки.

Порушення цих заборон, за віруваннями, могло призвести до невдач і хвороб у родині.

Що можна робити цього дня

Допускалося виконувати лише легкі хатні справи: приготувати їжу, прибрати в домі чи допомогти близьким. Головне — робити це спокійно й без метушні. Вірили, що хто проведе день у мирі, той проживе рік без турбот.

