Когда собирать озимый чеснок и лук - сроки и признаки полной спелости

Дачник с собранным урожаем чеснока в руках. Фото: Decorexpro

Озимые чеснок и лук созревают значительно раньше яровых, но сроки уборки зависят от погоды и признаков зрелости. Главное — не пропустить момент, когда урожай будет в своей лучшей кондиции.

Новини.LIVE объясняет, как определить правильное время для выкапывания озимых культур, чтобы собрать их в пике спелости.

Реклама

Читайте также:

Общие сроки уборки озимых культур

Озимые чеснок и лук созревают примерно через 100-110 дней после появления всходов. Обычно это период с конца июня до начала августа — в зависимости от сорта и погоды. Раннее тепло ускоряет созревание, а холодное и дождливое лето, наоборот, задерживает его на 1-2 недели.

Когда выкапывать озимый чеснок

Чаще всего чеснок собирают в середине июля — начале августа. О готовности к уборке сигнализируют следующие признаки:

нижние листья пожелтели и подсохли;

стрелка склонилась, коробочка раскрывается;

покровные чешуйки стали плотными и сухими;

головка имеет характерный цвет и форму сорта.

После этих признаков чеснок не стоит передерживать в земле — он может распасться на дольки.

Когда собирать озимый лук

Озимый лук созревает раньше яровых сортов — с конца июня до середины июля. Основные признаки спелости:

перо полегло и начало желтеть;

шейка утончается и постепенно закрывается;

луковица поднимается над почвой и становится плотной.

Опоздание с уборкой приводит к растрескиванию чешуи и худшему хранению.

Мы объясняли то, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Также рассказывали о том, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Ранее сообщалось о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.