Сроки уборки озимого урожая — когда чесноку и луку уже пора

Сроки уборки озимого урожая — когда чесноку и луку уже пора

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 10:31
Когда собирать озимый чеснок и лук - сроки и признаки полной спелости
Дачник с собранным урожаем чеснока в руках. Фото: Decorexpro

Озимые чеснок и лук созревают значительно раньше яровых, но сроки уборки зависят от погоды и признаков зрелости. Главное — не пропустить момент, когда урожай будет в своей лучшей кондиции.

Новини.LIVE объясняет, как определить правильное время для выкапывания озимых культур, чтобы собрать их в пике спелости.

Общие сроки уборки озимых культур

Озимые чеснок и лук созревают примерно через 100-110 дней после появления всходов. Обычно это период с конца июня до начала августа — в зависимости от сорта и погоды. Раннее тепло ускоряет созревание, а холодное и дождливое лето, наоборот, задерживает его на 1-2 недели.

Когда выкапывать озимый чеснок

Чаще всего чеснок собирают в середине июля — начале августа. О готовности к уборке сигнализируют следующие признаки:

  • нижние листья пожелтели и подсохли;
  • стрелка склонилась, коробочка раскрывается;
  • покровные чешуйки стали плотными и сухими;
  • головка имеет характерный цвет и форму сорта.

После этих признаков чеснок не стоит передерживать в земле — он может распасться на дольки.

Когда собирать озимый лук

Озимый лук созревает раньше яровых сортов — с конца июня до середины июля. Основные признаки спелости:

  • перо полегло и начало желтеть;
  • шейка утончается и постепенно закрывается;
  • луковица поднимается над почвой и становится плотной.

Опоздание с уборкой приводит к растрескиванию чешуи и худшему хранению.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
