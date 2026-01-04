Когда собирать озимый чеснок и лук - сроки и признаки полной спелости

Сроки уборки озимого урожая — когда чесноку и луку уже пора
Озимые чеснок и лук созревают значительно раньше яровых, но сроки уборки зависят от погоды и признаков зрелости. Главное — не пропустить момент, когда урожай будет в своей лучшей кондиции.
Новини.LIVE объясняет, как определить правильное время для выкапывания озимых культур, чтобы собрать их в пике спелости.
Общие сроки уборки озимых культур
Озимые чеснок и лук созревают примерно через 100-110 дней после появления всходов. Обычно это период с конца июня до начала августа — в зависимости от сорта и погоды. Раннее тепло ускоряет созревание, а холодное и дождливое лето, наоборот, задерживает его на 1-2 недели.
Когда выкапывать озимый чеснок
Чаще всего чеснок собирают в середине июля — начале августа. О готовности к уборке сигнализируют следующие признаки:
- нижние листья пожелтели и подсохли;
- стрелка склонилась, коробочка раскрывается;
- покровные чешуйки стали плотными и сухими;
- головка имеет характерный цвет и форму сорта.
После этих признаков чеснок не стоит передерживать в земле — он может распасться на дольки.
Когда собирать озимый лук
Озимый лук созревает раньше яровых сортов — с конца июня до середины июля. Основные признаки спелости:
- перо полегло и начало желтеть;
- шейка утончается и постепенно закрывается;
- луковица поднимается над почвой и становится плотной.
Опоздание с уборкой приводит к растрескиванию чешуи и худшему хранению.
