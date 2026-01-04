Відео
Головна Дім та город Строки збирання озимого врожаю — коли часнику й цибулі вже час

Строки збирання озимого врожаю — коли часнику й цибулі вже час

Дата публікації: 4 січня 2026 10:31
Коли збирати озимий часник і цибулю - строки та ознаки повної стиглості
Дачник із зібраним врожаєм часника в руках. Фото: Decorexpro

Озимі часник і цибуля достигають значно раніше за ярі, але терміни збирання залежать від погоди та ознак зрілості. Головне — не пропустити момент, коли врожай буде у своїй найкращій кондиції.

Новини.LIVE пояснює, як визначити правильний час для викопування озимих культур, щоб зібрати їх у піку стиглості.

Загальні строки збирання озимих культур

Озимі часник і цибуля дозрівають приблизно через 100-110 днів після появи сходів. Зазвичай це період із кінця червня до початку серпня — залежно від сорту та погоди. Раннє тепло пришвидшує достигання, а холодне та дощове літо, навпаки, затримує його на 1-2 тижні.

Коли викопувати озимий часник

Найчастіше часник збирають у середині липня — на початку серпня. Про готовність до збирання сигналізують такі ознаки:

  • нижнє листя пожовкло і підсохло;
  • стрілка схилилася, коробочка розкривається;
  • покривні лусочки стали щільними та сухими;
  • головка має характерний колір і форму сорту.

Після цих ознак часник не варто перетримувати в землі — він може розпастися на часточки.

Коли збирати озиму цибулю

Озима цибуля достигає раніше за ярі сорти — з кінця червня до середини липня. Основні ознаки стиглості:

  • перо полягло та почало жовтіти;
  • шийка тоншає і поступово закривається;
  • цибулина піднімається над ґрунтом і стає щільною.

Запізнення зі збиранням призводить до розтріскування луски та гіршого зберігання.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
