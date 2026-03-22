Главная Дом и огород Сорняки на дорожках исчезнут за сутки: лучшие методы без химии

Сорняки на дорожках исчезнут за сутки: лучшие методы без химии

Дата публикации 22 марта 2026 07:32
Сорняки на дорожках исчезнут за сутки: лучшие методы без химии
Сорняк пророс на брусчатке. Фото: pixabay.com

Сорняки оживают с первыми лучами солнца и буквально захватывают садовые дорожки, террасы и щели между плиткой. К счастью, чтобы избавиться от сорняков за сутки достаточно воспользоваться простым народным методом, который не требует ни денег, ни больших усилий.

Новини.LIVE со ссылкой на The Express рассказывает о проверенном и эффективном способе борьбы с нежелательной растительностью.

Почему не стоит использовать химию для борьбы с сорняками

Многие дачники используют гербициды, но они имеют существенные минусы:

  • могут быть опасными для людей и животных;
  • вредят почве и окружающей среде;
  • дорогостоящие.

Как избавиться от сорняков на дорожках за 24 часа: простой метод

Этот доступный способ активно используют сторонники экологического садоводства. Он идеально подходит для очистки плитки от сорняков, мха и мелкой травы. Для этого нужны только два ингредиента:

  • кипяток;
  • обычная поваренная соль.

Что следует делать:

  1. Вскипятите воду.
  2. Обильно полейте кипятком сорняки в щелях.
  3. Сверху посыпьте небольшим количеством соли.
  4. Оставьте участок без обработки.

Уже через сутки растения начнут увядать, а через несколько дней полностью исчезнут. Для лучшего эффекта стоит вырвать сорняки, а затем залить места кипятком и засыпать солью. Но, это не обязательно. Также заметьте, что лучший эффект достигается в сухую погоду.

Уничтожение сорняков кипятком с солью: почему этот метод работает

Секрет эффективности очень прост: кипяток повреждает структуру растений, а соль вытягивает влагу из клеток. В результате происходит быстрое обезвоживание, и сорняки погибают естественным путем.

На защищенных участках, таких как террасы или патио, результат может держаться весь сезон. Но на открытых дорожках сорняки могут появиться снова из-за дождей и ветра. В таком случае достаточно повторить обработку.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
