Сорняки на дорожках исчезнут за сутки: лучшие методы без химии

Сорняк пророс на брусчатке. Фото: pixabay.com

Сорняки оживают с первыми лучами солнца и буквально захватывают садовые дорожки, террасы и щели между плиткой. К счастью, чтобы избавиться от сорняков за сутки достаточно воспользоваться простым народным методом, который не требует ни денег, ни больших усилий.

Новини.LIVE со ссылкой на The Express рассказывает о проверенном и эффективном способе борьбы с нежелательной растительностью.

Почему не стоит использовать химию для борьбы с сорняками

Многие дачники используют гербициды, но они имеют существенные минусы:

могут быть опасными для людей и животных;

вредят почве и окружающей среде;

дорогостоящие.

Как избавиться от сорняков на дорожках за 24 часа: простой метод

Этот доступный способ активно используют сторонники экологического садоводства. Он идеально подходит для очистки плитки от сорняков, мха и мелкой травы. Для этого нужны только два ингредиента:

кипяток;

обычная поваренная соль.

Что следует делать:

Вскипятите воду. Обильно полейте кипятком сорняки в щелях. Сверху посыпьте небольшим количеством соли. Оставьте участок без обработки.

Уже через сутки растения начнут увядать, а через несколько дней полностью исчезнут. Для лучшего эффекта стоит вырвать сорняки, а затем залить места кипятком и засыпать солью. Но, это не обязательно. Также заметьте, что лучший эффект достигается в сухую погоду.

Уничтожение сорняков кипятком с солью: почему этот метод работает

Секрет эффективности очень прост: кипяток повреждает структуру растений, а соль вытягивает влагу из клеток. В результате происходит быстрое обезвоживание, и сорняки погибают естественным путем.

На защищенных участках, таких как террасы или патио, результат может держаться весь сезон. Но на открытых дорожках сорняки могут появиться снова из-за дождей и ветра. В таком случае достаточно повторить обработку.

