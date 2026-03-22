Бур'яни на доріжках зникнуть за добу: найкращі методи без хімії

Бур'ян проріс на бруківці. Фото: pixabay.com

Бур'яни оживають з першим промінням сонця і буквально захоплюють садові доріжки, тераси та щілини між плиткою. На щастя, щоб позбутися бур'янів за добу достатньо скористатися простим народним методом, який не потребує ні грошей, ні великих зусиль.

Новини.LIVE з посиланням на The Express розповідає про перевірений та ефективний спосіб боротьби з небажаною рослинністю.

Чому не варто використовувати хімію для боротьби з бур'янами

Багато дачників використовують гербіциди, але вони мають суттєві мінуси:

можуть бути небезпечними для людей і тварин;

шкодять ґрунту та навколишньому середовищу;

дорогі.

Як позбутися бур'янів на доріжках за 24 години: простий метод

Цей доступний спосіб активно використовують прихильники екологічного садівництва. Він ідеально підходить для очищення плитки від бур'янів, моху та дрібної трави. Для цього потрібні лише два інгредієнти:

окріп;

звичайна кухонна сіль.

Що слід робити:

Закип'ятіть воду. Рясно полийте окропом бур'яни у щілинах. Зверху посипте невеликою кількістю солі. Залиште ділянку без обробки.

Вже через добу рослини почнуть в'янути, а за кілька днів повністю зникнуть. Для кращого ефекту варто вирвати бур'яни, а потім залити місця окропом та засипати сіллю. Але, це не обов'язково. Також зауважте, що найкращий ефект досягається у суху погоду.

Знищення бур'янів окропом з сіллю: чому цей метод працює

Секрет ефективності дуже простий: окріп пошкоджує структуру рослин, а сіль витягує вологу з клітин. У результаті відбувається швидке зневоднення, і бур'яни гинуть природним шляхом.

На захищених ділянках, таких як тераси або патіо, результат може триматися весь сезон. Але на відкритих доріжках бур'яни можуть з'явитися знову через дощі та вітер. У такому випадку достатньо повторити обробку.

