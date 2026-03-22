Головна Дім та город Бур'яни на доріжках зникнуть за добу: найкращі методи без хімії

Бур'яни на доріжках зникнуть за добу: найкращі методи без хімії

Дата публікації: 22 березня 2026 07:32
Бур'ян проріс на бруківці. Фото: pixabay.com

Бур'яни оживають з першим промінням сонця і буквально захоплюють садові доріжки, тераси та щілини між плиткою. На щастя, щоб позбутися бур'янів за добу достатньо скористатися простим народним методом, який не потребує ні грошей, ні великих зусиль.

Новини.LIVE з посиланням на The Express розповідає про перевірений та ефективний спосіб боротьби з небажаною рослинністю.

Читайте також:

Чому не варто використовувати хімію для боротьби з бур'янами

Багато дачників використовують гербіциди, але вони мають суттєві мінуси:

  • можуть бути небезпечними для людей і тварин;
  • шкодять ґрунту та навколишньому середовищу;
  • дорогі.

Як позбутися бур'янів на доріжках за 24 години: простий метод

Цей доступний спосіб активно використовують прихильники екологічного садівництва. Він ідеально підходить для очищення плитки від бур'янів, моху та дрібної трави. Для цього потрібні лише два інгредієнти:

  • окріп;
  • звичайна кухонна сіль.

Що слід робити:

  1. Закип'ятіть воду.
  2. Рясно полийте окропом бур'яни у щілинах.
  3. Зверху посипте невеликою кількістю солі.
  4. Залиште ділянку без обробки.

Вже через добу рослини почнуть в'янути, а за кілька днів повністю зникнуть. Для кращого ефекту варто вирвати бур'яни, а потім залити місця окропом та засипати сіллю. Але, це не обов'язково. Також зауважте, що найкращий ефект досягається у суху погоду.

Знищення бур'янів окропом з сіллю: чому цей метод працює

Секрет ефективності дуже простий: окріп пошкоджує структуру рослин, а сіль витягує вологу з клітин. У результаті відбувається швидке зневоднення, і бур'яни гинуть природним шляхом.

На захищених ділянках, таких як тераси або патіо, результат може триматися весь сезон. Але на відкритих доріжках бур'яни можуть з'явитися знову через дощі та вітер. У такому випадку достатньо повторити обробку.

Ділимося іншими корисними темами

Чому на городі почав рости чистотіл, що це говорить про ґрунт та як позбутися бур'яну.

Як зупинити ріст бур'янів за допомогою старих газет.

Як захистити город від бур'янів за допомогою втулок від туалетного паперу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
