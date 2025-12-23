Как задержать снег на огороде зимой - способы защиты почвы и растений от морозов

Снег на грядках на огороде. Фото: iStockphoto

Зимой слой снега может стать естественным "одеялом", оберегающим растения от морозов и сохраняющим влагу в почве. Правильное снегозадержание помогает растениям пережить холода и повышает урожайность.

Новини.LIVE делится простыми способами, как удержать снег на участке без лишних затрат.

Зачем задерживать снег на огороде

Снегозадержание сохраняет тепло, предотвращает промерзание почвы и накапливает влагу. Благодаря снежному слою озимые и молодые культуры легче переносят минусовые температуры и быстрее восстанавливаются весной.

Преимущества снегозадержания

Защита почвы от промерзания и ветровой эрозии.

Обеспечение влагой для весеннего роста.

Сохранение молодых кустарников и ягодников.

Улучшение условий для дождевых червей, что повышает плодородие.

Как правильно задерживать снег

Если на участке растут сидераты — они уже работают как естественные барьеры. На открытых грядках установите легкие заслоны из веток или подручных материалов, чтобы ветер не сметал снег. Вокруг роз, молодых деревьев и кустарников сделайте снежные "холмы" — они тают медленнее и лучше утепляют.

Что поможет задержать снег на участке

Сухие ветки и хворост;

Стебли кукурузы; стебли кукурузы;

Хвоя;

Природные растительные барьеры (земляника, смородина, крыжовник, ежевика).

Снегозадержание — простой, но эффективный прием, который повышает зимостойкость растений и улучшает урожай следующего сезона.

