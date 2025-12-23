Відео
Головна Дім та город Снігозатримання взимку — що робити, щоб врятувати рослини

Снігозатримання взимку — що робити, щоб врятувати рослини

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 07:36
Як затримати сніг на городі взимку - способи захисту ґрунту й рослин від морозів
Сніг на грядках на городі. Фото: iStockphoto

Взимку шар снігу може стати природною "ковдрою", що оберігає рослини від морозів і зберігає вологу в ґрунті. Правильне снігозатримання допомагає рослинам пережити холод і підвищує врожайність.

Новини.LIVE ділиться простими способами, як утримати сніг на ділянці без зайвих витрат.

Читайте також:

Навіщо затримувати сніг на городі

Снігозатримання зберігає тепло, запобігає промерзанню ґрунту та накопичує вологу. Завдяки сніговому шару озимі та молоді культури легше переносять мінусові температури та швидше відновлюються навесні.

Переваги снігозатримання

  • Захист ґрунту від промерзання та вітрової ерозії.
  • Забезпечення вологою для весняного росту.
  • Збереження молодих чагарників і ягідників.
  • Покращення умов для дощових черв’яків, що підвищує родючість.

Як правильно затримувати сніг

Якщо на ділянці ростуть сидерати — вони вже працюють як природні бар’єри. На відкритих грядках встановіть легкі заслони з гілок або підручних матеріалів, щоб вітер не змітав сніг. Навколо троянд, молодих дерев і чагарників зробіть снігові "пагорби" — вони тануть повільніше та краще утеплюють.

Що допоможе затримати сніг на ділянці

  • Сухі гілки та хмиз;
  • Стебла кукурудзи;
  • Хвоя;
  • Природні рослинні бар’єри (суниця, смородина, аґрус, ожина).

Снігозатримання — простий, але ефективний прийом, який підвищує зимостійкість рослин і покращує врожай наступного сезону.

Ми вже писали про те, як виростити "темну лілію" та з чим її поєднати для стильної клумби.

Раніше пояснювали те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

Детальніше розповідали про те, чому варто посадити горобину біля приватного будинку та як за нею доглядати.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
