Які рослини можна мульчувати хвойним опадом - перелік культур, що люблять кислий ґрунт

Хвойний опад — природна мульча, яка зберігає вологу, пригнічує бур’яни та підтримує кислотність ґрунту, важливу для окремих культур. Він підходить лише тим рослинам, що люблять кисле середовище.

Новини.LIVE пояснює, які культури особливо добре ростуть під хвойною мульчею.

Чому хвойний опад — корисна мульча

Хвойні голки зберігають вологу, стримують бур’яни, утеплюють ґрунт та мають природні фунгіцидні властивості. Це створює сприятливе середовище для культур, що потребують кислого ґрунту. Крім того, така мульча поступово перегниває й покращує структуру землі, роблячи її більш пухкою та повітропроникною.

Рослини, яким підходить хвойний опад

Для мульчування використовують соснові, ялинові та пихтові голки. Найкраще таке покриття підходить для:

полуниці — зменшує гнилі та зберігає ягоди чистими;

гортензій — допомагає підтримувати потрібну кислотність;

ягідних кущів (лохина, чорниця, журавлина);

декоративних кислотолюбних квітів (рододендрони, азалії, хвойники).

Коли краще не використовувати

Хвойний опад не підходить культурам, які люблять нейтральний або лужний ґрунт. Він може знизити pH і погіршити живлення рослин, тому під овочі та більшість квітів таку мульчу не застосовують.

Як правильно мульчувати

Шар опаду має бути 3-5 см, без ущільнення, щоб ґрунт "дихав". Восени додають новий шар, а навесні злегка розпушують. Така мульча працює довго і покращує стан кислотолюбних культур протягом усього сезону.

