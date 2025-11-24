Какие растения можно мульчировать хвойным опадом - перечень культур, любящих кислую почву

Хвойный опад. Фото: Freepik

Хвойный опад — естественная мульча, которая сохраняет влагу, подавляет сорняки и поддерживает кислотность почвы, важную для отдельных культур. Он подходит только тем растениям, которые любят кислую среду.

Новини.LIVE объясняет, какие культуры особенно хорошо растут под хвойной мульчей.

Почему хвойный опад — полезная мульча

Хвойные иголки сохраняют влагу, сдерживают сорняки, утепляют почву и имеют естественные фунгицидные свойства. Это создает благоприятную среду для культур, требующих кислой почвы. Кроме того, такая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Растения, которым подходит хвойный опад

Для мульчирования используют сосновые, еловые и пихтовые иголки. Лучше всего такое покрытие подходит для:

клубники — уменьшает гнили и сохраняет ягоды чистыми;

гортензий — помогает поддерживать нужную кислотность;

ягодных кустов (голубика, черника, клюква);

декоративных кислотолюбивых цветов (рододендроны, азалии, хвойники).

Когда лучше не использовать

Хвойный опад не подходит культурам, которые любят нейтральную или щелочную почву. Он может снизить pH и ухудшить питание растений, поэтому под овощи и большинство цветов такую мульчу не применяют.

Как правильно мульчировать

Слой опада должен быть 3-5 см, без уплотнения, чтобы почва "дышала". Осенью добавляют новый слой, а весной слегка рыхлят. Такая мульча работает долго и улучшает состояние кислотолюбивых культур в течение всего сезона.

