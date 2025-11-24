Видео
Главная Дом и огород Мульчирование хвойным опадом — для каких растений это полезно

Мульчирование хвойным опадом — для каких растений это полезно

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 18:49
обновлено: 18:18
Какие растения можно мульчировать хвойным опадом - перечень культур, любящих кислую почву
Хвойный опад. Фото: Freepik

Хвойный опад — естественная мульча, которая сохраняет влагу, подавляет сорняки и поддерживает кислотность почвы, важную для отдельных культур. Он подходит только тем растениям, которые любят кислую среду.

Новини.LIVE объясняет, какие культуры особенно хорошо растут под хвойной мульчей.

Читайте также:

Почему хвойный опад — полезная мульча

Хвойные иголки сохраняют влагу, сдерживают сорняки, утепляют почву и имеют естественные фунгицидные свойства. Это создает благоприятную среду для культур, требующих кислой почвы. Кроме того, такая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

Растения, которым подходит хвойный опад

Для мульчирования используют сосновые, еловые и пихтовые иголки. Лучше всего такое покрытие подходит для:

  • клубники — уменьшает гнили и сохраняет ягоды чистыми;
  • гортензий — помогает поддерживать нужную кислотность;
  • ягодных кустов (голубика, черника, клюква);
  • декоративных кислотолюбивых цветов (рододендроны, азалии, хвойники).

Когда лучше не использовать

Хвойный опад не подходит культурам, которые любят нейтральную или щелочную почву. Он может снизить pH и ухудшить питание растений, поэтому под овощи и большинство цветов такую мульчу не применяют.

Как правильно мульчировать

Слой опада должен быть 3-5 см, без уплотнения, чтобы почва "дышала". Осенью добавляют новый слой, а весной слегка рыхлят. Такая мульча работает долго и улучшает состояние кислотолюбивых культур в течение всего сезона.

Мы уже писали о том, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы.

Ранее объясняли то, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью.

Подробнее рассказывали о том, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.

растения советы огород сад мульчирование хвойные деревья
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
