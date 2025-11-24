Какие растения можно мульчировать хвойным опадом - перечень культур, любящих кислую почву

Мульчирование хвойным опадом — для каких растений это полезно
Хвойный опад — естественная мульча, которая сохраняет влагу, подавляет сорняки и поддерживает кислотность почвы, важную для отдельных культур. Он подходит только тем растениям, которые любят кислую среду.
Новини.LIVE объясняет, какие культуры особенно хорошо растут под хвойной мульчей.
Почему хвойный опад — полезная мульча
Хвойные иголки сохраняют влагу, сдерживают сорняки, утепляют почву и имеют естественные фунгицидные свойства. Это создает благоприятную среду для культур, требующих кислой почвы. Кроме того, такая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру земли, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.
Растения, которым подходит хвойный опад
Для мульчирования используют сосновые, еловые и пихтовые иголки. Лучше всего такое покрытие подходит для:
- клубники — уменьшает гнили и сохраняет ягоды чистыми;
- гортензий — помогает поддерживать нужную кислотность;
- ягодных кустов (голубика, черника, клюква);
- декоративных кислотолюбивых цветов (рододендроны, азалии, хвойники).
Когда лучше не использовать
Хвойный опад не подходит культурам, которые любят нейтральную или щелочную почву. Он может снизить pH и ухудшить питание растений, поэтому под овощи и большинство цветов такую мульчу не применяют.
Как правильно мульчировать
Слой опада должен быть 3-5 см, без уплотнения, чтобы почва "дышала". Осенью добавляют новый слой, а весной слегка рыхлят. Такая мульча работает долго и улучшает состояние кислотолюбивых культур в течение всего сезона.
