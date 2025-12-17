Видео
Главная Дом и огород Скорлупа орехов творит чудеса — удобрение, оживляющее огород

Скорлупа орехов творит чудеса — удобрение, оживляющее огород

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:41
Как использовать скорлупу орехов на огороде - природное удобрение для почвы и растений
Очищенные орехи. Фото: Freepik

Скорлупа орехов может стать мощным природным удобрением, которое улучшает почву и укрепляет растения. Она работает лучше покупных добавок и подходит для любого участка.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать ореховое сырье и какие результаты оно дает.

Читайте также:

Чем ценна скорлупа орехов для почвы

Измельченная или сожженная скорлупа содержит минералы, которые улучшают структуру почвы, снижают кислотность и усиливают питание растений. Это натуральная добавка, которая работает как мягкое долговременное удобрение и не вредит корням. Благодаря высокой концентрации микроэлементов растения быстрее растут, меньше болеют и лучше переносят засуху.

Как применять золу из скорлупы

  • Для деревьев и кустов: смешать 2 кг золы с почвой в приствольном круге.
  • Для овощей и цветов: добавить 1-2 ст. л. в каждую лунку во время высадки.
  • Зольный раствор: 1 стакан золы на 10 л воды, взболтать и поливать под корень.
  • Зольный настой: заполнить ведро на 1/3 золой, залить горячей водой, настоять 2 суток и использовать для опрыскивания или подкормки.

Как использовать скорлупу без сжигания

Если нет возможности получить золу, скорлупу достаточно измельчить до крошки 1-2 мм. Ее вносят из расчета два стакана на 1 м² и тщательно смешивают с почвой. Такая добавка работает медленнее, но дольше сохраняет эффект: улучшает аэрацию, удерживает влагу и создает благоприятные условия для корней.

Мы уже писали о том, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

Ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее рассказывали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

растения удобрения советы огород сад грецкие орехи
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
