Как использовать скорлупу орехов на огороде - природное удобрение для почвы и растений

Очищенные орехи. Фото: Freepik

Скорлупа орехов может стать мощным природным удобрением, которое улучшает почву и укрепляет растения. Она работает лучше покупных добавок и подходит для любого участка.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать ореховое сырье и какие результаты оно дает.

Чем ценна скорлупа орехов для почвы

Измельченная или сожженная скорлупа содержит минералы, которые улучшают структуру почвы, снижают кислотность и усиливают питание растений. Это натуральная добавка, которая работает как мягкое долговременное удобрение и не вредит корням. Благодаря высокой концентрации микроэлементов растения быстрее растут, меньше болеют и лучше переносят засуху.

Как применять золу из скорлупы

Для деревьев и кустов: смешать 2 кг золы с почвой в приствольном круге.

Для овощей и цветов: добавить 1-2 ст. л. в каждую лунку во время высадки.

Зольный раствор: 1 стакан золы на 10 л воды, взболтать и поливать под корень.

Зольный настой: заполнить ведро на 1/3 золой, залить горячей водой, настоять 2 суток и использовать для опрыскивания или подкормки.

Как использовать скорлупу без сжигания

Если нет возможности получить золу, скорлупу достаточно измельчить до крошки 1-2 мм. Ее вносят из расчета два стакана на 1 м² и тщательно смешивают с почвой. Такая добавка работает медленнее, но дольше сохраняет эффект: улучшает аэрацию, удерживает влагу и создает благоприятные условия для корней.

