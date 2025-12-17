Як використовувати шкаралупу горіхів на городі - природне добриво для ґрунту і рослин

Очищені горіхи. Фото: Freepik

Шкарлупа горіхів може стати потужним природним добривом, яке покращує ґрунт і зміцнює рослини. Вона працює краще за покупні добавки та підходить для будь-якої ділянки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використовувати горіхову сировину та які результати вона дає.

Реклама

Читайте також:

Чим цінна шкаралупа горіхів для ґрунту

Подрібнена або спалена шкаралупа містить мінерали, що покращують структуру ґрунту, знижують кислотність і підсилюють живлення рослин. Це натуральна добавка, яка працює як м’яке довготривале добриво та не шкодить кореням. Завдяки високій концентрації мікроелементів рослини швидше ростуть, менше хворіють і краще переносять посуху.

Як застосовувати золу зі шкаралупи

Для дерев і кущів: змішати 2 кг золи з ґрунтом у пристовбурному колі.

Для овочів і квітів: додати 1-2 ст. л. у кожну лунку під час висадки.

Зольний розчин: 1 склянка золи на 10 л води, збовтати й поливати під корінь.

Зольний настій: заповнити відро на 1/3 золою, залити гарячою водою, настояти 2 доби та використовувати для обприскування або підживлення.

Як використати шкаралупу без спалювання

Якщо немає можливості отримати золу, шкаралупу достатньо подрібнити до крихти 1-2 мм. Її вносять із розрахунку дві склянки на 1 м² і ретельно змішують із ґрунтом. Така добавка працює повільніше, але довше зберігає ефект: покращує аерацію, утримує вологу та створює сприятливі умови для коренів.

Ми вже писали про те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Раніше пояснювали те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Детальніше розповідали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.