Какой лук стоит посадить весной 2026 года: пять самых вкусных видов

Посадка разного вида лука в открытый грунт.

Репчатый или зеленый лук — привычный овощ на грядках украинцев. Но на самом деле есть множество видов этой культуры, которые способны удивить не только вкусом, но и ароматом и даже внешним видом. В мае как раз формируются благоприятные условия, чтобы высадить различные вкусные виды лука в открытый грунт.

Новини.LIVE рассказывает, какой же лук высадить в этом сезоне, чтобы наслаждаться вкусными плодами и ароматной зеленью.

Пять видов лука, которые стоит посадить

Лук порей

Порей кардинально отличается от привычного нам репчатого лука. Вместо классической головки он формирует толстый белый стебель, который имеет мягкий, немного сладковатый вкус. В мае его можно высаживать в открытый грунт рассадой. Он растет дольше, но результат полностью оправдывает ожидания. Идеально подходит для супов, рагу и легких гарниров.

Лук батун

Батун не формирует крупных луковиц, но активно наращивает сочные перья. Поэтому, его стоит сажать, если вы хотите иметь свежую зелень в течение всего сезона. В мае батун быстро приживается и уже вскоре дает первый урожай. После срезки зелень отрастает снова, что делает эту культуру особенно выгодной.

Лук шалот

Шалот — настоящая находка для тех, кто хочет иметь щедрый урожай. Из одной высаженной луковицы формируется целое гнездо более мелких. В мае его высаживают в хорошо прогретую почву, и уже летом собирают плоды. Имеет деликатный вкус, без резкой остроты. Этот лук часто используют в свежих салатах и домашних соусах.

Душистый лук

Эту культуру еще называют джусаем, и она приятно удивляет своим ароматом. Листья имеют нежный вкус с легкими чесночными нотками, но без резкости. В мае ее можно смело высевать в открытый грунт. Растение неприхотливое, хорошо растет даже при минимальном уходе и долго сохраняет сочность зелени.

Шнитт-лук

Шнитт-лук — это сочетание пользы и декоративности. Он быстро формирует густые кустики тонкой зеленой массы, а впоследствии украшает грядки яркими соцветиями. В мае ее можно высевать прямо в грунт или выращивать как многолетнюю культуру.

