Какой синий лук посадить в 2026 году: три лучших сорта

Посев красного лука в открытый грунт.

Синий лук — настоящий деликатес, который добавляет изысканности многим блюдам. Но важно выбрать правильный сорт лука, который имеет хороший вкус, а еще дает стабильный урожай. Есть несколько вариантов, показывающих отличные результаты.

Новини.LIVE рассказывает о трех лучших сортах синего лука, которые сочетают высокую урожайность, устойчивость к болезням и приятный вкус.

Какие сорта синего лука посадить

"Черный принц"

Один из лучших сортов для выращивания в открытом грунте. Главное преимущество — минимальное стрелкование даже при нестабильной погоде. Хорошо переносит кратковременные заморозки и быстро возобновляет рост при потеплении. Имеет темную шелуху и приятный сладкий вкус, который идеально подходит для салатов и домашних заготовок. А при правильных условиях хранения лук может лежать до девяти месяцев без потери качества.

"Радуга"

Сорт созревает примерно за 90-110 дней и подходит для выращивания в большинстве регионов Украины. Отмечается стабильно высокой урожайностью. Имеет крупные, сочные луковицы весом до 300 г. Плоды имеют насыщенный красно-фиолетовый цвет и нежный вкус с легкой остротой. Другие преимущества: высокая устойчивость к распространенным заболеваниям и хорошая лежкость до полугода.

"Рубин Деликатесный"

Читайте также:

Сорт скороспелый — созревает уже через 72-85 дней после посева. Хорошо адаптируется к различным климатическим зонам и может выращиваться как из семян, так и из севка. Его ценят не только за урожайность, но и за особые кулинарные свойства. А главное преимущество — не окрашивает другие ингредиенты, что особенно важно для салатов и праздничных блюд. Луковицы среднего размера, плотные, с привлекательным розово-фиолетовым оттенком. Отмечается хорошей лежкостью и универсальностью в использовании.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству

Какие секреты огородников помогут вырастить крупный лук.

Чем обработать лук, чтобы не пошел в стрелки.

Чем категорически нельзя подкармливать лук весной, чтобы не потерять урожай.