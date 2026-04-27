Головна Дім та город Найкращі сорти синьої цибулі: що посадити для шаленого врожаю

Найкращі сорти синьої цибулі: що посадити для шаленого врожаю

Дата публікації: 27 квітня 2026 03:13
Яку синю цибулю посадити у 2026 році: три найкращі сорти
Посів червоної цибулі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Синя цибуля — справжній делікатес, який додає вишуканості багатьом стравам. Але важливо обрати правильний сорт цибулі, який має гарний смак, а ще дає стабільний урожай. Є кілька варіантів, що показують відмінні результати.

Новини.LIVE розповідає про три найкращі сорти синьої цибулі, які поєднують високу врожайність, стійкість до хвороб і приємний смак.

Які сорти синьої цибулі посадити

"Чорний принц"

Один з найкращих сортів для вирощування у відкритому ґрунті. Головна перевага — мінімальне стрілкування навіть за нестабільної погоди. Добре переносить короткочасні заморозки і швидко відновлює ріст при потеплінні. Має темне лушпиння і приємний солодкий смак, який ідеально підходить для салатів та домашніх заготовок. А за правильних умов зберігання цибуля може лежати до дев'яти місяців без втрати якості.

"Веселка"

Сорт дозріває приблизно за 90-110 днів і підходить для вирощування у більшості регіонів України. Відзначається стабільно високою врожайністю. Має великі, соковиті цибулини вагою до 300 г. Плоди мають насичений червоно-фіолетовий колір і ніжний смак із легкою гостротою. Інші переваги: висока стійкість до поширених захворювань та хороша лежкість до пів року.

"Рубін Делікатесний"

Читайте також:

Сорт скоростиглий — дозріває вже через 72-85 днів після посіву. Добре адаптується до різних кліматичних зон і може вирощуватися як із насіння, так і з сіянки. Його цінують не лише за врожайність, а й за особливі кулінарні властивості. А головна перевага — не фарбує інші інгредієнти, що особливо важливо для салатів та святкових страв. Цибулини середнього розміру, щільні, з привабливим рожево-фіолетовим відтінком. Відзначається хорошою лежкістю та універсальністю у використанні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
