Яку цибулю варто посадити навесні 2026 року: п'ять найсмачніших видів

Ріпчаста або зелена цибуля — звичний овоч на грядках українців. Але насправді є безліч видів цієї культури, які здатні здивувати не лише смаком, а й ароматом та навіть зовнішнім виглядом. У травні якраз формуються сприятливі умови, щоб висадити різні смачні види цибулі у відкритий ґрунт.

П'ять видів цибулі, які варто посадити

Цибуля порей

Порей кардинально відрізняється від звичної нам ріпчастої цибулі. Замість класичної головки він формує товсте біле стебло, яке має м'який, трохи солодкуватий смак. У травні його можна висаджувати у відкритий ґрунт розсадою. Він росте довше, але результат повністю виправдовує очікування. Ідеально підходить для супів, рагу та легких гарнірів.

Цибуля батун

Батун не формує великих цибулин, але активно нарощує соковите пір'я. Тож, його варто садити, якщо ви хочете мати свіжу зелень протягом усього сезону. У травні батун швидко приживається і вже невдовзі дає перший урожай. Після зрізання зелень відростає знову, що робить цю культуру особливо вигідною.

Цибуля шалот

Шалот — справжня знахідка для тих, хто хоче мати щедрий врожай. З однієї висадженої цибулини формується ціле гніздо дрібніших. У травні його висаджують у добре прогрітий ґрунт, і вже влітку збирають плоди. Має делікатний смак, без різкої гостроти. Цю цибулю часто використовують у свіжих салатах і домашніх соусах.

Духмяна цибуля

Цю культуру ще називають джусаєм, і вона приємно дивує своїм ароматом. Листя має ніжний смак із легкими часниковими нотками, але без різкості. У травні її можна сміливо висівати у відкритий ґрунт. Рослина невибаглива, добре росте навіть при мінімальному догляді та довго зберігає соковитість зелені.

Шніт-цибуля

Шніт-цибуля — це поєднання користі та декоративності. Вона швидко формує густі кущики тонкої зеленої маси, а згодом прикрашає грядки яскравими суцвіттями. У травні її можна висівати прямо в ґрунт або вирощувати як багаторічну культуру.

