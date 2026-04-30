Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шніт, шалот, порей: яку цибулю варто посадити навесні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 01:12
Яку цибулю варто посадити навесні 2026 року: п'ять найсмачніших видів
Посадка різного виду цибулі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Ріпчаста або зелена цибуля — звичний овоч на грядках українців. Але насправді є безліч видів цієї культури, які здатні здивувати не лише смаком, а й ароматом та навіть зовнішнім виглядом. У травні якраз формуються сприятливі умови, щоб висадити різні смачні види цибулі у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, яку ж цибулю висадити цього сезону, щоб насолоджуватися смачними плодами та ароматною зеленню.

П'ять видів цибулі, які варто посадити

Цибуля порей

Порей кардинально відрізняється від звичної нам ріпчастої цибулі. Замість класичної головки він формує товсте біле стебло, яке має м'який, трохи солодкуватий смак. У травні його можна висаджувати у відкритий ґрунт розсадою. Він росте довше, але результат повністю виправдовує очікування. Ідеально підходить для супів, рагу та легких гарнірів.

Цибуля батун

Батун не формує великих цибулин, але активно нарощує соковите пір'я. Тож, його варто садити, якщо ви хочете мати свіжу зелень протягом усього сезону. У травні батун швидко приживається і вже невдовзі дає перший урожай. Після зрізання зелень відростає знову, що робить цю культуру особливо вигідною.

Цибуля шалот

Шалот — справжня знахідка для тих, хто хоче мати щедрий врожай. З однієї висадженої цибулини формується ціле гніздо дрібніших. У травні його висаджують у добре прогрітий ґрунт, і вже влітку збирають плоди. Має делікатний смак, без різкої гостроти. Цю цибулю часто використовують у свіжих салатах і домашніх соусах.

Читайте також:
Духмяна цибуля

Цю культуру ще називають джусаєм, і вона приємно дивує своїм ароматом. Листя має ніжний смак із легкими часниковими нотками, але без різкості. У травні її можна сміливо висівати у відкритий ґрунт. Рослина невибаглива, добре росте навіть при мінімальному догляді та довго зберігає соковитість зелені.

Шніт-цибуля

Шніт-цибуля — це поєднання користі та декоративності. Вона швидко формує густі кущики тонкої зеленої маси, а згодом прикрашає грядки яскравими суцвіттями. У травні її можна висівати прямо в ґрунт або вирощувати як багаторічну культуру.

вирощування цибулі врожай цибулі сорт цибулі
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації