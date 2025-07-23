Что надо сделать с зеленью на огороде в июле 2025 — советы дачникам

Дачник, который собирает урожай кинзы на огороде. Фото: Freepik

В июле укроп, петрушка, кинза и другие виды зелени начинают активно формировать цветоносы, поэтому в этот момент важно о них особенно позаботиться. Опытные дачники рассказали, что необходимо сделать с этими растениями в этом месяце, чтобы они продолжили давать урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Опытные дачники рекомендуют обрезать верхушки растений, как только вы заметите первые признаки подготовки зелени к цветению. Обычно на растении начинает вытягиваться стебель, а в центре розетки появляются маленькие бутоны.

Эта процедура помогает зелени направлять все свои силы с цветения на формирование новых боковых ветвей. В результате вместо одного жесткого стебля в растениях вы получаете несколько молодых, нежных и сочных побегов.

Несколько видов зелени на огородном участке. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать зелень

Чтобы не навредить зелени, обрежьте треть верхней части побега, захватив самую верхушку, на которой формируется бутон. Срез делайте выше пары здоровых листьев или боковой почки, чтобы заставить расти новые побеги из этих мест.

Процесс обрезки петрушки на огороде. Фото: Decorexpro

Как часто надо обрезать зелень

Дачники с опытом рекомендуют повторять эту процедуру где-то один раз в семь-десять дней по мере отрастания новых побегов и появления признаков следующего цветения на растении. Лучше обрезать зелень утром, как только высохнет роса, или вечером, когда на улице прохладно.

После обрезки обязательно обильно полейте зелень, чтобы она быстрее восстановилась и формировала новые побеги. Чтобы растения наращивали новую зеленую массу, подкормите их слабым раствором органического удобрения, например, разведенным коровяком или куриным пометом, или травяным настоем.

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