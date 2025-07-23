Що треба зробити із зеленню на городі в липні 2025 — поради дачникам

Дачник, який збирає врожай кінзи на городі. Фото: Freepik

У липні кріп, петрушка, кінза та інші види зелені починають активно формувати квітконоси, тому в цей момент важливо про них особливо подбати. Досвідчені дачники розповіли, що необхідно зробити із цими рослинами цього місяця, щоб вони продовжили давати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Досвідчені дачники рекомендують обрізати верхівки рослин, щойно ви помітите перші ознаки підготовки зелені до цвітіння. Зазвичай на рослині починає витягуватися стебло, а в центрі розетки з’являються маленькі бутони.

Ця процедура допомагає зелені направляти всі свої сили з цвітіння на формування нових бічних гілок. У результаті замість одного жорсткого стебла в рослинах ви отримуєте кілька молодих, ніжних і соковитих пагонів.

Кілька видів зелені на городній ділянці. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати зелень

Щоб не нашкодити зелені, обріжте третину верхньої частини пагона, захопивши саму верхівку, на якій формується бутон. Зріз робіть вище пари здорового листя або бічної бруньки, щоб змусити рости нові пагони з цих місць.

Процес обрізки петрушки на городі. Фото: Decorexpro

Як часто треба обрізати зелень

Дачники з досвідом рекомендують повторювати цю процедуру десь один раз на сім-десять днів у міру відростання нових пагонів і появи ознак наступного цвітіння на рослині. Краще обрізати зелень вранці, щойно висохне роса, або ввечері, коли надворі прохолодно.

Після обрізки обов’язково рясно полийте зелень, щоб вона швидше відновилася і формувала нові пагони. Щоб рослини нарощували нову зелену масу, підживіть їх слабким розчином органічного добрива, наприклад, розведеним коров’яком або курячим послідом, або трав’яним настоєм.

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