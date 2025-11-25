Как ухаживать за компостом зимой - правила хранения и советы огородникам

Куча компоста в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой процесс компостирования замедляется, поэтому важно правильно подготовить яму еще осенью. Соблюдая несколько простых правил, можно сохранить тепло и обеспечить активное перегнивание даже в холод.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за компостной ямой зимой, чтобы весной получить качественное удобрение.

Реклама

Читайте также:

Как подготовить компостную яму к зиме

Перед морозами важно создать правильный слоевой состав:

На дно насыпьте ветки или щепки — это дренаж и теплоизоляция.

Когда куча достигнет 50 см, присыпьте ее землей (5-10 см).

Добавляйте листья, сено, опилки, траву без семян — разнообразие ускоряет перегнивание.

Если компост сухой, слегка увлажните его водой или снегом, чтобы поддержать микрофлору.

Заглубление и утепление

Компост лучше сохраняет тепло в яме глубиной не менее 80 см. По периметру установите деревянную ограду или короб, накройте фанерой или шифером. Для утепления добавьте слой торфа или соломы — они сохраняют влагу и выделяют тепло. Не забывайте о вентиляционных отверстиях.

Распространенные ошибки

Герметичное накрытие. Без воздуха компост "задыхается" и останавливает перегнивание. Избыток влаги. Переувлажненная куча начинает гнить и выделять неприятный запах. Пищевые остатки. Зимой они не разлагаются и привлекают грызунов. Мелкая яма. Если слой тонкий, компост промерзает, поэтому нужна глубина не менее 80 см.

Как проверить состояние компоста

Коснитесь середины кучи — она должна быть теплее поверхности. Легкий запах земли означает, что процесс идет правильно. Если верхний слой подмерз, просто добавьте немного соломы или листьев, чтобы удержать тепло внутри.

Мы уже писали о том, почему нельзя держать картофель рядом с яблоками и как правильно организовать хранение.

Ранее объясняли то, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы и будущего урожая.

Подробнее рассказывали о том, как обрезать, утеплить и сохранить лилии зимой.