Видео

Что делать с компостом в мороз — пять советов для дачников

Что делать с компостом в мороз — пять советов для дачников

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 02:45
обновлено: 20:40
Как ухаживать за компостом зимой - правила хранения и советы огородникам
Куча компоста в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой процесс компостирования замедляется, поэтому важно правильно подготовить яму еще осенью. Соблюдая несколько простых правил, можно сохранить тепло и обеспечить активное перегнивание даже в холод.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за компостной ямой зимой, чтобы весной получить качественное удобрение.

Читайте также:

Как подготовить компостную яму к зиме

Перед морозами важно создать правильный слоевой состав:

  • На дно насыпьте ветки или щепки — это дренаж и теплоизоляция.
  • Когда куча достигнет 50 см, присыпьте ее землей (5-10 см).
  • Добавляйте листья, сено, опилки, траву без семян — разнообразие ускоряет перегнивание.
  • Если компост сухой, слегка увлажните его водой или снегом, чтобы поддержать микрофлору.

Заглубление и утепление

Компост лучше сохраняет тепло в яме глубиной не менее 80 см. По периметру установите деревянную ограду или короб, накройте фанерой или шифером. Для утепления добавьте слой торфа или соломы — они сохраняют влагу и выделяют тепло. Не забывайте о вентиляционных отверстиях.

Распространенные ошибки

  1. Герметичное накрытие. Без воздуха компост "задыхается" и останавливает перегнивание.
  2. Избыток влаги. Переувлажненная куча начинает гнить и выделять неприятный запах.
  3. Пищевые остатки. Зимой они не разлагаются и привлекают грызунов.
  4. Мелкая яма. Если слой тонкий, компост промерзает, поэтому нужна глубина не менее 80 см.

Как проверить состояние компоста

Коснитесь середины кучи — она должна быть теплее поверхности. Легкий запах земли означает, что процесс идет правильно. Если верхний слой подмерз, просто добавьте немного соломы или листьев, чтобы удержать тепло внутри.

зима советы эффективные способы уход компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
